继《照明商店》后又一神作！朴珍荣&卢正义《魔女》共谱救赎罗曼史CP感满泻，朱智勋等大咖将客串！

GOT7朴珍荣与卢正义主演Viu Original新剧《魔女》将在15日首播，开播前已获大批网友期待！

《魔女》讲述神秘女子朴美贞（卢正义饰），自小被一连串怪事包围，喜欢她的男人不是受伤就是死亡，宛如诅咒缠身因此被称为「魔女」，而她的中学同学李东镇（朴珍荣饰）多年后与她重逢，冒著危险也要打破所有不幸法则，两人救赎彼此展开神秘的罗曼史……



首先，《魔女》改编自鼎鼎大名的漫画家姜草所作之同名网漫，网漫点阅率高达1.3亿！姜草因手上作品《Moving 异能》（MOVING超异能族）与《照明商店》接连被翻拍而在韩国海外声名大噪，虽然不属同个世界观，但《魔女》依旧备受漫迷期待，尤其在确定由朴珍荣与卢正义携手诠释后。



《魔女》其实早在2022年便选角完成且进入拍摄，当朴珍荣与卢正义确定主演后，韩国便有网友试图用两人过往戏剧画面拼凑成《魔女》情境‎，其他网友纷纷表示认同「选角不错」、「真的很喜欢《魔女》，有这样的两人主演真好」、「简直要疯了」、「卢正义演技很好」、「很期待珍荣用他的声音和眼神展现演技」，甚至有人说网漫男主角看起来像跟踪狂，但朴珍荣来演便可以自然而然套上浪漫虑镜让一切合理XD。



导演金成均在11日的制作发表会上表示自己「尽全力忠於原作」、「努力将主题和脉络原封不动展现出来」，只是填补了漫画中的空白之处使故事更丰富，亦突出剧种所需的「快感」，最后有信心地说：「这是对某些人来说，会成为人生作品的共鸣故事。」卢正义则透露自己为了扮演魔女美贞「最大化孤独感，集中眼神演技」，而朴珍荣也为忠於原作做了许多努力，表达自己清楚原作带来的力量，拍摄过程总不断和导演讨论。



就导演与主演一番话，或许原作漫迷能放心收看之。《魔女》首支韩版预告目前已达34万观看次数，网友兴奋留言「两人搭配看起来很顺眼，好喜欢」、「等两年，《魔女》终於来了」、「选的男女演员确实都很好，久违的想看剧了」，其中也有不少人笑提「男主角颜值升级」，更大力称赞「和漫画场景像到起鸡皮疙瘩」。



除了高度还原原作、男女主角演技及火花值得期待外，导演还透露动用人脉邀请有知名度的演员客串配角！让他们担纲剧中戏分很短但牵引故事发展的配角，「拜托了不像话的请求，让会令人大吃一惊的演员出现又帅气地消失」，并直接‎宣布首集请来了曾在《七罪追缉令》（暗数杀人）合作过的朱智勋‎。



而提到《七罪追缉令》就不能不提金泰均导演的辉煌履历了，他2018年以新人导演之姿推出电影《七罪追缉令》，拿下青龙奖及百想艺术大赏最佳剧本奖（与郭景泽共获）、春史电影节最新新人导演、釜日电影奖最佳导演，男主角朱智勋也拿下春史电影节影帝。金泰均获奖后睽违多年推出的作品即《魔女》，绝对是值得期待之作。



《魔女》将在15日晚间9点10分於韩国首播，香港观众可於黄Viu收看。



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