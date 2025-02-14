韩8岁女童校园内被老师杀害！父亲请求IVE张员瑛吊唁引爆激烈争议：女儿最后的心愿vs道德绑架

10日，韩国大田市某国小发生惨案，一名40多岁的女教师刺死了一名8岁的女孩，震惊整个社会。

据死者家属称，荷娜（被害女童姓名）在被发现时情况非常严重，身体左侧布满了刀痕。 当天女孩在学校下午4点40分下课后，没有去辅导班，被辅导班老师发现失踪。 女孩与该女教师并不认识，女教师曾患忧郁症，於去年12月才返校复职，在行凶后曾试图自杀。

마음이 아픕니다. 범인은 천벌을 받길

삼가고인의 명복을 빕니다



[속보]김하늘 양 살해 40대 여교사 “짜증이 나 범행 저질러”



이 사건을 수사 중인 대전서부경찰서 육종명 서장은 11일 브리핑을 통해 “여교사 A씨가 ‘복직 후 3일 만에 짜증이 났다. 00가 수업에 들어가지 못하게 했다’는 진술을… pic.twitter.com/8bKpLnWWXW — Oh Hahm Ma (@ohmahahm) February 11, 2025

荷娜的父亲在接受媒体采访时表示女儿是女团IVE成员张员瑛的粉丝，希望能得到张员瑛的吊唁，相关话题在网路上引发了争议。13日张员瑛的社交媒体和一些在线社区中，网友们关於是否要吊唁荷娜的讨论展开了激烈的争辩。 荷娜的父亲前一天上午与记者见面时公开请求张员瑛的吊唁：「和女儿约定如果IVE在大田举办演唱会，一定会让她去看，荷娜的梦想就是张员瑛。 虽然张员瑛一定很忙，但如果可能的话，能来看一下荷娜吗？」



很快张员瑛的IG上出现了大批网友的请求，要求张员瑛亲自去荷娜的灵堂前吊唁，众人留言表示：「大田国小生被杀事件的受害人的梦想是张员瑛，希望天使一样的张员瑛能够为成为天使的那个孩子祈祷」、「请你为她祈祷，拜托了」、「员瑛啊，大田去世的孩子的爸爸说孩子的梦想是成为你，请你看一下孩子爸爸采访的内容」、「荷娜啊，在天堂成为张员瑛吧」、「希望你一定要去参加无辜离世的孩子的葬礼，拜托了」等。



由於这一请求掀起了巨大的争议，荷娜的父亲又对媒体表示：「请求张员瑛来看孩子，并不是强迫，而是一个父亲的心愿。 孩子生前真的很喜欢张员瑛，我只想让已经离开的孩子能够看上一眼，但看到一些媒体将此事报导成『强迫论』，并乱写文章，我真的很难忍受。」他无奈地表示。



尽管一些网友表示理解荷娜父亲希望张员瑛吊唁的心情，但也有许多人认为这个请求过於苛刻，同时还指责要求张员瑛参加葬礼的部份网友，吐槽：「我就知道会这样」、「别再折磨张员瑛了」、「有些人管得太宽了吧」、「这就是道德勒索啊」、「如果成为先例，可能会被恶意利用」等。

此前，IVE所属的娱乐公司Starship娱乐已给荷娜的灵堂送去了写有「敬祈冥福，歌手IVE」的吊唁花圈，IVE的粉丝们也送去了张员瑛的照片卡等，以此表达悼念。



아이브는 장원영을 좋아했다는 기사를 보고

근조화환을 보냈다..

근데 나서서 사람안오면 곤란하게 만드는건 아니라고

봅니다. pic.twitter.com/sp61VBtE9w — 루시퍼 (@lucifer5670) February 12, 2025

▼附上另一篇报导影片，女童父亲接受采访，讲述痛失女儿的心情：



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