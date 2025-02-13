《我的完美秘书》明日将陪大家度过完美情人节！剧情三大走向预告李浚赫＋韩志旼的完美结局

由韩志旼与李浚赫共谱完美恋曲的《我的完美秘书》，即将在明日周五画下最终回句点。除了主CP将得到完美恋情结局以外，另外一组「单恋战友CP」金度勋以及金允慧是否也将有进一步发展？及撤换代表之后的公司Peoplez最终将面临什么样的结局？秘书恩浩与代表是否将双双转换工作跑道？

＃韩志旼♥李浚赫的贴身照顾罗曼史将迎来完美结局？

智允（韩志旼饰）个性相当冷静与理性，原本对於员工也相当冷淡甚至不记得他们的名字，但在工作上却是对自己要求完美的CEO代表，虽然很会赚钱但是家中却像主人一样空荡荡没什么温度。对於智允来说像是阳光般温暖存在的秘书恩浩（李浚赫饰）加入后，透过对代表的细心照顾，传达了人与人之间的情感温度，智允爱上了秘书后，对待周围的人也更有人情味了。



本周两人不管将遭遇何种危机，约定好紧握著双手不放开。Peoplez公司卷入生技公司的诈骗疑云，造成多人受害并可能使投资人就此抽资，恩浩与智允将如何度过这样的危机？秘书除了完美守护代表之外，两人的恋情是否即将开花结果？也是大家最关注的看点。



＃金度勋＋金允慧从战友关系发展成情人？

是投资人儿子也是Peoplez公司员工的正勋（金度勋饰）与恩浩的邻居秀贤（金允慧饰）两人原本因为都在单恋而成为战友，相互分享倾诉著单恋的痛苦，两人也都有著失去亲爱家人的痛，在彼此安慰的过程中也飘出了粉红气息。在上周剧情中，秀贤找到被父亲赶出家门而暂住在幼儿园的正勋，也明确地告诉他「我的单恋已经结束了」还有「我不是来拿水壶的」，正勋能不能鼓起勇气让两人的关系升温？



＃Peoplez公司代表卸任、秘书遭解雇，下一步是？

在上一集的结尾，投资人禹会长给智允下了最后通牒，为了保住Peoplez公司的职员们，希望智允卸下代表一职，由「职涯之路」接管Peoplez公司，平息社会舆论。以预告看来「职涯之路」代表似乎得到了自己想要的结果，但智允早已跳脱赠恨的心，她的下一步在哪里令人好奇，同时她也对自己最完美的秘书说出「你现在被解雇了」，两人将再也不是职场上司与下属的关系。恩浩是否有机会回到前职场汉秀电子？2月14日《我的完美秘书》将送上最终回完美结局。



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