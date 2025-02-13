繼《照明商店》後又一神作！朴珍榮&盧正義《魔女》共譜救贖羅曼史CP感滿瀉，朱智勛等大咖將客串！

GOT7朴珍榮與盧正義主演Viu Original新劇《魔女》將在15日首播，開播前已獲大批網友期待！

《魔女》講述神秘女子朴美貞（盧正義飾），自小被一連串怪事包圍，喜歡她的男人不是受傷就是死亡，宛如詛咒纏身因此被稱為「魔女」，而她的中學同學李東鎮（朴珍榮飾）多年後與她重逢，冒著危險也要打破所有不幸法則，兩人救贖彼此展開神秘的羅曼史……



首先，《魔女》改編自鼎鼎大名的漫畫家姜草所作之同名網漫，網漫點閱率高達1.3億！姜草因手上作品《Moving 異能》（MOVING超異能族）與《照明商店》接連被翻拍而在韓國海外聲名大噪，雖然不屬同個世界觀，但《魔女》依舊備受漫迷期待，尤其在確定由朴珍榮與盧正義攜手詮釋後。



《魔女》其實早在2022年便選角完成且進入拍攝，當朴珍榮與盧正義確定主演後，韓國便有網友試圖用兩人過往戲劇畫面拼湊成《魔女》情境‎，其他網友紛紛表示認同「選角不錯」、「真的很喜歡《魔女》，有這樣的兩人主演真好」、「簡直要瘋了」、「盧正義演技很好」、「很期待珍榮用他的聲音和眼神展現演技」，甚至有人說網漫男主角看起來像跟蹤狂，但朴珍榮來演便可以自然而然套上浪漫慮鏡讓一切合理XD。



導演金成均在11日的製作發表會上表示自己「盡全力忠於原作」、「努力將主題和脈絡原封不動展現出來」，只是填補了漫畫中的空白之處使故事更豐富，亦突出劇種所需的「快感」，最後有信心地說：「這是對某些人來說，會成為人生作品的共鳴故事。」盧正義則透露自己為了扮演魔女美貞「最大化孤獨感，集中眼神演技」，而朴珍榮也為忠於原作做了許多努力，表達自己清楚原作帶來的力量，拍攝過程總不斷和導演討論。



就導演與主演一番話，或許原作漫迷能放心收看之。《魔女》首支韓版預告目前已達34萬觀看次數，網友興奮留言「兩人搭配看起來很順眼，好喜歡」、「等兩年，《魔女》終於來了」、「選的男女演員確實都很好，久違的想看劇了」，其中也有不少人笑提「男主角顏值升級」，更大力稱讚「和漫畫場景像到起雞皮疙瘩」。



除了高度還原原作、男女主角演技及火花值得期待外，導演還透露動用人脈邀請有知名度的演員客串配角！讓他們擔綱劇中戲分很短但牽引故事發展的配角，「拜託了不像話的請求，讓會令人大吃一驚的演員出現又帥氣地消失」，並直接‎宣布首集請來了曾在《七罪追緝令》（暗數殺人）合作過的朱智勛‎。



而提到《七罪追緝令》就不能不提金泰均導演的輝煌履歷了，他2018年以新人導演之姿推出電影《七罪追緝令》，拿下青龍獎及百想藝術大賞最佳劇本獎（與郭景澤共獲）、春史電影節最新新人導演、釜日電影獎最佳導演，男主角朱智勛也拿下春史電影節影帝。金泰均獲獎後睽違多年推出的作品即《魔女》，絕對是值得期待之作。



《魔女》將在15日晚間9點10分於韓國首播，香港觀眾可於黃Viu收看。



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