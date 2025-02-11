《那家伙是黑炎龙》崔显旭完美消化双面生活！2月17日与文佳瑛搭档首播！

tvN新月火电视剧《那家伙是黑炎龙》即将在2月17日首播，其中饰演男主角的崔显旭，必须消化表面上西装笔挺的本部长，以及私下是游戏玩家的角色，他的双面生活将留给观众们深刻的印象。

17日即将首播的tvN新作《那家伙是黑炎龙》描述一位拥有黑历史并因此痛苦，人称「本部长杀手」的组长白秀贞，以及内在个性是「黑炎龙」的财阀第三代本部长班柱延将上演一段解除封印罗曼史。以同名Naver漫画为原著改编，由文佳瑛、崔显旭、林世美与郭时阳等演员们共同演出。



崔显旭所演出的班柱延，是财阀第三代容成百货公司的战略企划本部的本部长，表面上是一位彻头彻尾严肃的人物，为了得到容成集团的继承人资格认可，将自己私底下的追星生活并化名「黑炎龙」的秘密隐藏起来。这个秘密却被公司中组长白秀贞给发现而面临危机，他该如何继续自己的双面生活？



从公开的剧照中，原本在百货公司内西装笔挺的本部长，却出现在演唱会现场，一身摇滚的打扮并且与大家一起挥舞著萤光棒，也忘情地尖叫，非常热情投入的样子。《那家伙是黑炎龙》制作团队表示，剧中崔显旭是相当冷静又一板一眼的本部长，隐藏著另一个自我，不过其实他喜欢看漫画、喜欢公仔、喜欢摇滚乐，也是相当投入在追星等现场活动的人。观众们可以期待文佳瑛是如何发现崔显旭的秘密？以及崔显旭往来於本部长以及黑炎龙的两种不同魅力。《那家伙是黑炎龙》将於2月17日首播。



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