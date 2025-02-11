「姜智允霸总」发威！《我的完美秘书》韩志旼登演员话题度第一，韩剧《外伤重症中心》蝉联

韩国调查机构GOODDATA今（11）日宣布2025第六周（上周），电视暨OTT之韩剧韩综话题性排行，《我的完美秘书》韩志旼不仅是韩剧演员话题度第一，也是所有电视及OTT演出者第一！

演员和包含非演员的话题度排行，前十名一模一样，仅有比例上的差距，第一名即《我的完美秘书》韩志旼，韩志旼大概是因《我的完美秘书》剧情中「姜智允」霸气认爱「刘恩浩」李浚赫而受到欢迎，霸气照料刘恩浩女儿小星、不畏竞争对手金惠珍（朴宝京 饰）打压也受到讨论。



韩志旼这是《我的完美秘书》开播以来第一次拿到话题度第一名，是一次打败正热门的劲敌《外伤重症中心》朱智勋，及自己的搭档李浚赫！朱智勋退居第二，李浚赫则第三，后续是《元敬》车珠英及李贤旭、《新乌托邦》Jisoo、《问问星星吧》李敏镐、《外伤重症中心》秋泳愚、《加州汽车旅馆》李世荣与《问问星星吧》孔晓振。



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韩剧话题榜，《外伤重症中心》蝉联两周，《我的完美秘书》第二，接著是《元敬》、《鱿鱼游戏2》、《问问星星吧》、《新乌托邦》、《流氓读书会》、《加州汽车旅馆》、《入住汉阳》与《善意的竞争》。



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