神剧《Signal 信号》10周年，第二季确定於2026年在tvN播出！主演金憓秀：「我们会全力以赴，请多多期待」

tvN 热门韩剧《Signal 信号》将迎来第二季，官方也公开了将在2026年播出的消息，令网友们相当期待。

今天（10日）上午，在首尔麻浦区 CJ ENM 举行的「CJ ENM Contents Talk 2025」活动上，CJ ENM 媒体事业本部频道事业部长朴相赫介绍了今年 tvN 的内容战略及主要作品阵容。

2026年是 tvN 成立20周年，为纪念这一重要时刻，tvN决定推出其代表性韩剧之一《Signal 信号》的第二季，定名为《第二信号》（두 번째 시그널）。



活动当天，官方公开了《Signal 信号》第二季主演金憓秀的问候影片。她表示：「我们所有的演员和制作团队都会全力以赴地投入拍摄，希望大家在2025年继续加油，也请大家多多期待并支持2025年全新的《Signal 信号》。」



金银姬编剧执笔的《Signal 信号》第二季将延续2016年播出的第一季，该剧由李帝勋、金憓秀、赵震雄主演，每集以真实事件为灵感，讲述过去与现在的刑警透过无线电对讲机联系，携手破解悬案的故事。凭藉紧张刺激的剧情设定，该剧在播出当时广受观众喜爱，收视率一路攀升，几乎零负评，是许多观众的「人生韩剧」。



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