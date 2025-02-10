银赫夺一位Super Junior队友超有爱！东海陪领奖拱引退，厉旭发文哭了，始源周觅强仁探班恭贺

银赫出道20年首次solo，出道仅12天拿下无线台KBS音放《音乐银行》第一名，不仅他本人与粉丝兴奋不已，连Super Junior队友也相当为他激动。

银赫7日在《音乐银行》直播上以〈UP N DOWN〉拿下第一名，先回顾这之前的节目采访。他受采访介绍自己是「出道20年的新人歌手银赫」，也绝没忘记介绍自己是Super Junior成员，表示自己拿到第一名候选仍会继续努力，后续竟大放厥词(?)订下公约说拿到第一名就要退休，不晓得是不是太没自信能打败大势后辈IVE，但讲出这些话看起来又有些心虚？总之，话一出吓坏台下粉丝和主持人文相敏及ILLIT Minju。



银赫拿到第一名候选，他的Super Junior队友兼ODE娱乐事业伙伴东海，特地来到现场并上台，想一起见证银赫究竟是否能拿第一，结果――真的拿第一了！东海张大嘴，银赫低下头来像是不太敢面对……底下粉丝狂喊他本名「李赫宰、李赫宰、李赫宰」！东海在旁举起花又举起写著「引退吧」的素描簿，一边恭喜一边取笑他XDDD，后来也发限时动态祝贺「ODE新人歌手银赫拿第一」。



除了东海，始源当天也来探班了！捧著一束红玫瑰出现，银赫和他合照还摆出一副害羞惊讶的表情。他们还和舞者拍了一支〈UP N DOWN〉Challenge影片。



而可以说是此次银赫solo「头号粉丝」、「ODE娱乐编外宣传」的厉旭，激动的一连发了两则限时动态，感性写下：「展翅高飞！！！！银赫solo 1位大发真的~~~~~~~~~~！~！恭喜你，哇什么啊，我流泪了ㅠ，就像凌晨妈妈祈祷的心愿，就像哥哥想给大家听的歌词，所有一切都很完美，永远都不会忘记充满光荣和幸福的今天，记住这瞬间，感谢E.L.F.和SJ，更感谢你能做到，再次恭喜你，哥。」



银赫后来发文补充更多感言，内容便感谢Super Junior成员们，表示他们在得知自己要solo出道后用各自的方式为自己加油，也提到自己此次活动的目标其实包含「在Super Junior 20周年新专辑发行之前，努力工作并给他们一些能量」，并自信的说：「某种程度上我已经做到了这一点，所以让我们为新专辑做好准备，今年我们要好好表现！」文末则反悔：「然后能……取消引退吗？」令人莞尔。



隔天银赫用俏皮的方式，在《Show！音乐中心》「末放」（最后的音放打歌）趁Ending的时候露出手上的字「引退」、「收回」，并做出请托姿势希望大家原谅他XDD。这天轮到小分队Super Junior-M队友周觅，以及目前正积极复出的前队友强仁，前来探班恭喜他，周觅发文恭喜：「我们第一名歌手银赫！到今天为止的末放都做得很好！」



*延伸阅读：

‎〈Super Junior出动挺银赫solo：神童MV当舞者、圭贤feat.收录曲、厉旭变ODE宣传〉‎

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