韩国人气创作歌手李茂珍台湾首唱即将开卖，佛心票价吸台粉支持！谈台湾美食最期待珍奶、牛肉面

韩国人气歌手李茂珍宣布3 月 8 日来台举办首场演唱会《2025 LEE MUJIN CONCERT [别册附录] in TAIPEI》，演唱会门票将於 2 月 9 日上午 11 点在KKTIX售票网站开卖，粉丝纷纷留言「等了四年终於盼到茂珍来了」、「终於可以听到茂珍的现场」，凭藉歌唱实力吸乐迷支持。

韩国歌手李茂珍过去曾接受台湾知名主持人吴建恒专访，当时受访时自认是一个没什么入坑点的人，经过将近两年时间，李茂珍早已成为新生代中备受肯定的实力派歌手，现在再检视个人特色，李茂珍谦虚表示：「还是没有入坑点，但我自认很有在大众音乐领域必要的音乐敏锐度！我觉得大家听我的音乐，应该是因为我的音乐很纯粹、很棒。」展现诚恳态度，访谈中李茂珍曾向台湾乐迷喊话，希望有朝一日能在台湾和大家面对面一起歌唱，现在也终於实现。



近来台湾美食魅力席卷韩国，许多韩星都藉著来台活动的空档，把握机会大啖台湾美食，未曾造访台湾的李茂珍同样期待：「想吃牛肉面跟珍珠奶茶，这两个应该是说到台湾就一定会想到的食物吧！」可见已经先做好功课，对韩国现在流行的台湾美食相当熟悉。除了品尝美食，李茂珍透露因为曾看过宫﨑骏经典动画电影《神隐少女》，在确定来台开唱后，特别上网搜寻独特景色和电影场景相似的九份，开心说：「想要去九份的石头阶梯看看。」

李茂珍即将在 3 月 8 日来台举办首场演唱会《2025 LEE MUJIN CONCERT [别册附录] in TAIPEI》，更多活动最新讯息，请密切锁定 WANIN Visual 官方 Facebook 及 Instagram。



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