身高163cm却只有37公斤！《善意的竞争》姜惠元拍摄时期手臂瘦到像鸡骨！

IZ*ONE出身的演员姜惠元，近期因为新电视剧《善意的竞争》与惠利合作的姜惠元，来到惠利的频道作客，也告白自己曾经瘦到37公斤的过往。

惠利和姜惠元将一起出演10日首次公开的STUDIO X+U电视剧《善意的竞争》，姜惠元被问到拍摄时有什么难忘的小插曲？她提到剧中角色对於身材很执著，於是对减重也有著不小的执念。而姜惠元也透露拍摄当时就是她自己最瘦的时候，在这样的状态下拍摄了这一部作品。



惠利则表示自己觉得当时的姜惠元实在太瘦了，提到有一次她抓住了惠元的手臂，觉得根本像真正的鸡骨头一样那么细，完全不像是人的手臂那样。惠利每天都抓住手腕还说著「咯噔」（模仿骨头相撞的声音），姜惠元也附和说惠利从那天开始一看到她，都会说「惠元，你来啦？咯噔」开玩笑。惠利也说真的就像一双很细的筷子那样，感觉随时都会折断，姜惠元也承认自己当时真的是非常的瘦。



另一方面又让惠利觉得很神奇，因为姜惠元吃饭的时候吃得很正常，中午午餐结束后进行拍摄，她还会说「姐姐我刚刚吃了烤肠后过来的，一定要去吃那家烤肠火锅喔！」向惠利推荐美食店家，所以让惠利相当讶异，看来并没有特别忌口，却能够维持在37公斤！姜惠元则是回答「那是当时～」不过姜惠元的资料档案写著她有163公分高，让惠利感到相当惊讶。



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