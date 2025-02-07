《我的完美秘书》秘书李浚赫完美撩人金句听起来就是甜！令人瞬间融化的名台词

SBS金土电视剧《我的完美秘书》上周停播一集，不过第九集依旧上演甜美让人融化的剧情，弥补观众们的期待。剧中秘书与代表在洽谈人选时或是对彼此之间，总是能在关键时刻说出带来力量的一句话，让大家在迎接本周剧情之前先回味一下。

1、相信自己的温暖鼓励：「走过的路会记得一切」

智允（韩志旼饰）正在挖角明星主厨候选人，而对方提出的条件是希望带著跟随他很久的副厨一起离开，无法独立作业的副厨也希望主厨继续带领著他。但此时智允却看出了副厨其实在研究食材部分相当有实力，能够独当一面，并且不需受到与主厨的传言所苦，而为他推荐了饮食研究公司的职务。



但是副厨却因为必须离开厨房而投身研究之路而感到不安，智允坚定的告诉副厨，「走过的路会记得一切」，努力走过的一步步，都会留下印记，勉励副厨一直以来对食物的细心研究会让他成为该领域具有影响力的人，此时身旁的秘书恩浩（李浚赫 饰）也以特别的眼神望著代表，相当认同这番言论。



2、独自炽热成长而彼此安慰的一句话：「你真的做得很好」

智允与恩浩在儿时都没有大人的温暖呵护而独自努力奋斗成长著，智允的母亲早早离世，一场大火也让她失去了相依为命的父亲。恩浩则是从小没能得到父母的照顾，而习惯了自己生活，因而培养出卓越的料理实力。智允知道后也对他说「你好好长大了呢～辛苦你了」，在恩浩家中诞生的名场面，也就是他在代表的手背上盖了小星的好宝宝印章，并称赞她说「你真的做得很好」，在这压力大又残酷的现实生活中，这句话也成了能够给予彼此安慰，继续支撑下去的动力，让观众们也深感共鸣。



3、就算跌倒了也能够再站起来的支持力量：「跌倒又如何，我会拉住你」以及「你可以不用那么完美，无论是什么模样我都会在你身边」

智允为了保持完美状态，每一瞬间都像是战争那样的生活著，习惯了不吃午餐，每天只喝了几杯咖啡这样撑过每天的高压生活，当然也时常受伤，为了更好为了不在受到伤害，更是追求完美的进阶。当阳光般温暖又亲切的恩浩出现在智允身边，打理著她的一切繁杂未能顾及的事务，恩浩也觉得这样的智允很可怜，成长过程中也历经许多恐惧，恩浩对深怕一点点失败就导致一切结束的智允说「跌倒又如何，我会拉住你」，成为让智允安心的强力后盾。



而当智允受到投资者禹会长的刁难时，恩浩也持续挺身而出，并强调「如果不是代表你，世界上没人能代表Peoplez公司」，也对受到会长强硬对待的智允说：「你可以不用那么完美，无论智允你是什么模样，我都会在你身边」恩浩表达了无条件的支持，这句话也让大家期待著下一个周末。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻