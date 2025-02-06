李帝勋＆表艺珍再同框！聊拍摄《模范出租车》时的初印象，李帝勋新剧《协商的技术》变身银发秘闻！

6日播出的SBS Power FM《12点朱贤英》中，由表艺珍担任特别DJ，李帝勋作为嘉宾出演。

节目中，表艺珍回忆起2021年播出的《模范出租车》第一季，当被问到「还记得第一次见到我的时候吗」时，李帝勋回答说：「我记得！怎么会有这么小巧可爱的朋友来了，在艰难的故事中活跃在剧中，艺珍虽然有纤弱的部分，但是外表和心智都很坚强，所以很感谢她很快就适应拍摄。」

表艺珍也表示：「得到了很多帮助，还记得第一次打招呼，是在学校。在拍摄第3、4集穿著银色西装，当时因爲是第一次拍摄，所以冻僵了，但还是跟我打了招呼。我记得当时因爲太慌张，所以说了『你好』。」李帝勋则补充说：「那时候穿了制服。」



而李帝勋主演的《协商的技术》将在3月8日公开，该剧讲述被称为传奇谈判专家的大企业并购专家及其团队的故事。剧中，李帝勋饰演山人集团M&A组组长「尹洙诺」，为拯救陷入危机的山人集团而来的谈判专家，拥有敏锐的洞察力和判断力，他在剧中展现银发造型，剧照一曝光也引发热烈讨论。

李帝勋也表示：「很多人都很惊讶，我在拍这部作品的时候也绝对没有想到这个角色会染成银发，在这部作品中，有一位谘询者，代表年轻但实际上头发很白。」接著，他分享幕后故事说：「看到那个样子，导演说『希望这样走下去』，虽然不是件容易的事情，但也有可能是我的形象转变，成为爲了新的挑战。」



另外，今日 SBS 也正式宣布《模范计程车3》将在下半年播出，「彩虹运输5人帮」李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝原班人马回归，让许多剧迷们都相当期待！



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