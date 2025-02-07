【韩网热门】具俊晔&徐熙媛时隔20年通话时所说的话！网友心酸：3年太短了

3日，徐熙媛（大S）被证实在日本旅游期间因流感并发肺炎（有报道称是败血症）去世，终年48岁。 因其现任丈夫是韩国艺人具俊晔，所以她的离世也在韩国引发关注。

网友翻出具俊晔结婚时亮相《刘QUIZ》时候的内容，两人事隔20年重新联络，他用中文腼腆表示「嗨，我是光头」，徐熙媛则笑著用韩文回答「是我，熙媛」，各自讲著对方的语言。



韩国网友评论：

1. 3年对这段爱人来说太短了，为什么不多给一些时间给他们啊

2. ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

3. 听说徐熙媛一直没有换号码，还是20年前两人分手时的号码

4. 具俊晔太可怜了，希望周围人好好安慰他

5. 分开20年，至少应该让他俩幸福20年啊

6. 都是希望对方幸福的人，太可惜了

7. 虽然是别人的故事，但难过到反胃，用对方的语言打招呼，老天爷啊.....

8. 3年还是太短了

9. 幸好具俊晔那时勇敢打通了嗲话，虽然很短，但1000多天能够尽情相爱，如果不能再续前缘的话，应该会很后悔吧，对徐熙媛来说也是非常幸福、珍贵的3年

10. 难过死了

11. 具俊晔在节目上说「不想要欲情故纵，爱都爱不过来」的时候我就觉得他是个好男人，两人太可惜了。 具俊晔打算爱一辈子的人，徐熙媛也是好不容易得到了真心，如今刚刚要幸福起来......

12. 我一般不共情艺人的恋爱、婚姻，但他俩太可怜了

13. 徐熙媛最后的瞬间是不是也带著美好的回忆离开的？ 希望是这样，只希望她记住幸福的时刻

14. 具俊晔说分手之后，他一直以为徐熙媛讨厌自己，所以不敢联络

15. 虽然下辈子一定会再见面，但是希望这辈子多给他们一些时间啊

16. 电视剧里有这种桥段都会被观众骂死

17. 徐熙媛是杉菜啊

18. 太疯了，真的

19. 他俩重逢、结婚的时候，如同我自己的事情一样让我开心

20. 现实才是地狱，太冤了，但好在还是重逢了，这是不幸中的万幸

21. 当时我是边笑边看完的节目，为什么要让他们生离死别啊

22. 到现在都无法相信

23. 用对方的语言，这就是体贴，这就是爱情啊

24. 思念了20年才重逢，为什么只给他们3年的时间？ 应该给20年啊，对这对说相爱的时间太短，应该狠狠相爱的人，实在太残忍了，应该让她好好活著啊

原文：https://theqoo.net/square/3602053839

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻