NewJeans公布新活动名「NJZ」，下月参加香港ComplexCon音乐会！全新形象照公开

2月7日，女团NewJeans透过新的IG帐号宣布更名为NJZ（엔제이지），并发布成员Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein的全新合照，上面印有「NJZ」字样。

NJZ表示：「新团名确定为NJZ，2025年，请期待与NJZ共度的惊喜旅程。」 同时，IG帐号名称从jeanzforfree」变更为「njz_official」，大头贴换成「NJZ」标志，唯一关注的成员父母帐号也换成「njz_pr」，象徵新开始。

NJZ还宣布将於3月21日至23日参加在香港亚洲国际博览馆举行的全球潮流文化盛会ComplexCon，并於Complex Live！音乐会登台，这将是她们改名后的首次正式演出。



成员Minji表示：「这是我们以NJZ之名首次登台的机会，期待能展现新面貌。 这次舞台是非常重要的瞬间，迫不及待地想要向全球粉丝呈现更多崭新的音乐。」











此外，NewJeans去年11月宣布与经纪公司ADOR解除合约，开始独立活动。 当时成员Hyein表示：「我们可能无法继续使用NewJeans这个名字，这并非我们的本意。」

然而，ADOR於去年12月3日向首尔中央地方法院提起「专属合约仍有效」诉讼，并於上月13日追加申请「禁止NJZ成员签署新广告合约」等禁制令。法院将於3月7日审理此案，未来发展仍有变数。

虽然与ADOR的法律纠纷尚未解决，但NJZ已经展开独立活动，展现新的发展方向，未来动向备受关注。

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