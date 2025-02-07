【韓網熱門】具俊曄&徐熙媛時隔20年通話時所說的話！網友心酸：3年太短了

3日，徐熙媛（大S）被證實在日本旅遊期間因流感併發肺炎（有報道稱是敗血症）去世，終年48歲。 因其現任丈夫是韓國藝人具俊曄，所以她的離世也在韓國引發關注。

網友翻出具俊曄結婚時亮相《劉QUIZ》時候的內容，兩人事隔20年重新聯絡，他用中文靦腆表示「嗨，我是光頭」，徐熙媛則笑著用韓文回答「是我，熙媛」，各自講著對方的語言。



韓國網友評論：

1. 3年對這段愛人來說太短了，為什麼不多給一些時間給他們啊

2. ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

3. 聽說徐熙媛一直沒有換號碼，還是20年前兩人分手時的號碼

4. 具俊曄太可憐了，希望周圍人好好安慰他

5. 分開20年，至少應該讓他倆幸福20年啊

6. 都是希望對方幸福的人，太可惜了

7. 雖然是別人的故事，但難過到反胃，用對方的語言打招呼，老天爺啊.....

8. 3年還是太短了

9. 幸好具俊曄那時勇敢打通了嗲話，雖然很短，但1000多天能夠盡情相愛，如果不能再續前緣的話，應該會很後悔吧，對徐熙媛來說也是非常幸福、珍貴的3年

10. 難過死了

11. 具俊曄在節目上說「不想要欲情故縱，愛都愛不過來」的時候我就覺得他是個好男人，兩人太可惜了。 具俊曄打算愛一輩子的人，徐熙媛也是好不容易得到了真心，如今剛剛要幸福起來......

12. 我一般不共情藝人的戀愛、婚姻，但他倆太可憐了

13. 徐熙媛最後的瞬間是不是也帶著美好的回憶離開的？ 希望是這樣，只希望她記住幸福的時刻

14. 具俊曄說分手之後，他一直以為徐熙媛討厭自己，所以不敢聯絡

15. 雖然下輩子一定會再見面，但是希望這輩子多給他們一些時間啊

16. 電視劇裡有這種橋段都會被觀眾罵死

17. 徐熙媛是杉菜啊

18. 太瘋了，真的

19. 他倆重逢、結婚的時候，如同我自己的事情一樣讓我開心

20. 現實才是地獄，太冤了，但好在還是重逢了，這是不幸中的萬幸

21. 當時我是邊笑邊看完的節目，為什麼要讓他們生離死別啊

22. 到現在都無法相信

23. 用對方的語言，這就是體貼，這就是愛情啊

24. 思念了20年才重逢，為什麼只給他們3年的時間？ 應該給20年啊，對這對說相愛的時間太短，應該狠狠相愛的人，實在太殘忍了，應該讓她好好活著啊

原文：https://theqoo.net/square/3602053839

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞