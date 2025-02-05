K-POP最甜CP果真还是赫海！东海闯神童家替银赫庆祝solo，又跑去签售当私生(?)
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K-POP最甜CP果真还是赫海！东海闯神童家替银赫庆祝solo，又跑去签售当私生(?)

KPOP   2025年2月5日   星期三16:42   草莓  

（封面图源：神童IG@earlyboysd、X@PEARL_PEER截图）

Super Junior银赫出道20年来首次solo发行迷你专辑并活动，Super Junior队友们一个比一个力挺，例如厉旭化身ODE娱乐的宣传大放送自己的版面，神童客串MV当舞者也真的登台伴舞了，而银赫最好伙伴东海也不遑多让！

*先前报导回顾：‎〈Super Junior出动挺银赫solo：神童MV当舞者、圭贤feat.收录曲、厉旭变ODE宣传〉‎

先回顾2日银赫登台音放《人气歌谣》，客串主打歌〈UP N DOWN〉MV的神童和名舞者J BLACK惊喜现身伴舞！两名贵客精彩solo一小段，和主角银赫三人一起当Ending妖精。
（图源：YouTube@SBSKPOP X INKIGAYO截图）

隔日神童IG限时动态有趣地发了张东海和银赫的照片，他说：「你们……为什么在我家用我的蛋糕开solo专辑庆祝派对？为――什――么！！！！」情节让人倍感荒谬，但又会忍不住觉得「这就是SJ」、「这就是东海」（东海也曾私闯(?)过银赫家‎）。神童还发现IG还不能贴银赫的新歌，只能用同名歌曲替代（ODE该打屁股了！）。
（图源：神童IG@earlyboysd）

东海这阵子荒谬的不只这一桩，昨天（4日）甚至出现在银赫的专辑签售会上，还是用冲的！银赫惊吓的表情全都录，他也说真的以为是疯子，后续两人就用麦克风进行签售，「演很大」一个说自己叫「豆海」，另一个人就接哏说第一次看到这粉丝，银赫还针对专辑是不是东海亲自花钱的吵起来（东海是说公司买的但他有公司股份XD）。

银赫开始solo活动时，Super Junior队友中东海感觉是「最安静的」，比起其他帮忙宣传的队友，默默贡献了一首Special Track〈有吗〉（있을까，英语歌名EMPTY）作词，剩下可能都在幕后帮忙，毕竟是ODE娱乐经营伙伴。没想到这两日东海就频频送上惊喜，让粉丝笑说「又嗑到赫海了」、「又是被两人放闪的一天」！

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