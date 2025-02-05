K-POP最甜CP果真还是赫海！东海闯神童家替银赫庆祝solo，又跑去签售当私生(?)

Super Junior银赫出道20年来首次solo发行迷你专辑并活动，Super Junior队友们一个比一个力挺，例如厉旭化身ODE娱乐的宣传大放送自己的版面，神童客串MV当舞者也真的登台伴舞了，而银赫最好伙伴东海也不遑多让！

*先前报导回顾：‎〈Super Junior出动挺银赫solo：神童MV当舞者、圭贤feat.收录曲、厉旭变ODE宣传〉‎

先回顾2日银赫登台音放《人气歌谣》，客串主打歌〈UP N DOWN〉MV的神童和名舞者J BLACK惊喜现身伴舞！两名贵客精彩solo一小段，和主角银赫三人一起当Ending妖精。



隔日神童IG限时动态有趣地发了张东海和银赫的照片，他说：「你们……为什么在我家用我的蛋糕开solo专辑庆祝派对？为――什――么！！！！」情节让人倍感荒谬，但又会忍不住觉得「这就是SJ」、「这就是东海」（东海也曾私闯(?)过银赫家‎）。神童还发现IG还不能贴银赫的新歌，只能用同名歌曲替代（ODE该打屁股了！）。



东海这阵子荒谬的不只这一桩，昨天（4日）甚至出现在银赫的专辑签售会上，还是用冲的！银赫惊吓的表情全都录，他也说真的以为是疯子，后续两人就用麦克风进行签售，「演很大」一个说自己叫「豆海」，另一个人就接哏说第一次看到这粉丝，银赫还针对专辑是不是东海亲自花钱的吵起来（东海是说公司买的但他有公司股份XD）。



250204 'EXPLORER' 뮤직플랜트 팬싸



첫 공연 벌써 다음주라고 막막 설레하고 있는데

갑자기 뛰어들어오는 떠해에 혁재 너무 낌짝 놀라써!#은혁 #동해 #EUNHYUK #DONGHAE pic.twitter.com/5iJLv9yKcN — ㅈㅂㅅ (@PEARL_PEER) February 4, 2025

250204 #동해 #은혁 9949



E 나 진짜 미친 사람인 줄 알았어

D 제가 너무 늦었어요

E 늦은 사람 안 받아요 본인 확인된 거에요? 이름이 뭔데?

D 저 떠해요

E 떠해씨? 처음 보는 팬인데?

D 이번에 입덕했어요

E 그걸 왜 마이크에 대고 얘기해요? pic.twitter.com/SD8WTgfJoG — (@elf_hasu) February 4, 2025

250204 #동해 #은혁 9949



E 그럼 데뷔팬이에요

D 신인가수가 좀 말투가 건방지네요

E 지금 최애 아이돌한테 건방지다고 얘기하는 거에요?

D 그냥 사인해주세요 여러분 우리 이제 같은 배를 탄 거에요~



D 아싸~ 사인 받았다~!! 이제 갈게요! pic.twitter.com/cU2hsGzoJb — (@elf_hasu) February 4, 2025

银赫开始solo活动时，Super Junior队友中东海感觉是「最安静的」，比起其他帮忙宣传的队友，默默贡献了一首Special Track〈有吗〉（있을까，英语歌名EMPTY）作词，剩下可能都在幕后帮忙，毕竟是ODE娱乐经营伙伴。没想到这两日东海就频频送上惊喜，让粉丝笑说「又嗑到赫海了」、「又是被两人放闪的一天」！



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