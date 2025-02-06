美女之间惺惺相惜！宋慧乔点赞秀智IG文，评价「真漂亮」！将特别出演《都会实现吗？》

演员宋慧乔近日称赞后辈秀智的美貌，送上了鼓励。

秀智最近公开了金银淑编剧的新作《都会实现吗？》的剧照，该剧由她和金宇彬携手主演。 帅哥美女同框十分养眼，秀智也凭藉卓越的美貌和气质吸引了大家的目光。 秀智披著长发，大展独特清纯美，极致的美貌折服了所有人。影视剧圈前辈宋慧乔在该帖文下评论称「真漂亮」，还附上了爱心表情符号，对秀智的美貌赞叹不已。



宋慧乔与金银淑编剧合作过《太阳的后裔》、《黑暗荣耀》等经典作品，私交甚好，因此将在《都会实现吗》中以特别出演亮相。

宋慧乔和秀智虽然相差13岁，但早就成了亲密的好友，还曾一起庆祝生日，相约观看话剧约会等。 宋慧乔在最近的采访中提到：「秀智虽然比我小很多，但她非常成熟，可能因为早早出道，她的沟通能力很强。 从一开始在现场的感觉就很好。 和秀智交谈很愉快，完全感觉不到年龄差异，是个非常可靠的后辈。」表达了对秀智的深厚感情。



《都会实现吗》是金银淑作家的回归之作，讲述了时隔千年苏醒的神灯「精灵」遇到冷漠的新主人后，围绕可能是幸运或惩罚的三个愿望展开的故事。 金宇彬饰演灯神精灵，而秀智则饰演他的新的主人——感情缺失的人类「佳英」。

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