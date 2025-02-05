美女的朋友也是美女！BLACKPINK Jisoo公开和aespa Karina变熟的契机，聊天话题引爆笑 XD

人气网路综艺《Salon Drip 2》（沙龙梗2）最新一集是由 BLACKPINK Jisoo （金智秀）作为嘉宾出演。

节目中，张度练就提到「你的人脉特别华丽」，并提到之前出演《Salon Drip 2》（沙龙梗2）Jisoo 的好友高旻示、惠利、Karina。Jisoo 就说：「我的美容院院长和她（Karina）的美容院院长很熟，聊著聊著就联系上了。院长说『你和 Karina 一起玩的话，感觉会很不错』。」



两人的初次见面是怎样呢？Jisoo 说：「吃完饭然后去咖啡厅聊天，因为又好奇心爆发，所以问了最近这个业界的动态。」这也引发现场大爆笑 XD。Karina 告诉 Jisoo 最近有很多 challenge，Jisoo 从她那听到 challenge 很流行后，在〈FLOWER〉活动当时正好正在进行 BLACKPINK 巡演，所以就「突袭」成员们一起拍，希望……之后有机会看到两人一起拍啊！



另外， Jisoo 将在14日发行全新迷你专辑《AMORTAGE》，专辑将收录她亲自参与作曲的〈earthquake〉、〈Your Love〉、〈TEARS〉和〈Hugs & Kisses〉等4首新曲。接著，今年上半年 Jisoo 将在马尼拉、曼谷、东京、澳门、台北、香港、河内等亚洲7个城市举行2025粉丝见面会巡演《LIGHTS、LOVE、ACTION!》，和各地的粉丝们见面。



而 Jisoo 与朴正民主演的新剧《流感》（新乌托邦）也即将在2月7日公开，该剧以首尔高楼大厦防空部队为背景，讲述军人才允和他刚刚分手的女友英珠与丧尸展开的殊死搏斗。



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