从红极一时的偶像到「半个无业游民」！Secret全烋星自爆近况：遇娱乐圈寒冬，工作一拖再拖

前女团Secret是一支具有鲜明特色的女团，她们以其独特的音乐风格、鲜明的形象和扎实的实力在K-pop界留下了深刻的印象，即使团队在2018年宣布解散，但依旧有不少粉丝关注著各位成员的动向。

最近Secret前成员全烋星出现在了tvN综艺节目《Handsome Guys》中，她坦率地分享了自己的近况。节目中，李伊庚拜访了全烋星的私宅，一见面就开玩笑说：「烋星原本是那种不会为别人做这些事情的人，但我在她做YouTube的时候帮了她，所以她也不好意思拒绝我吧。」全烋星一边向朋友们展示自己装饰的五彩缤纷的家，一边解释道：「我喜欢颜色丰富的风格。 以前很喜欢全白的设计，但现在想重新装修，自己涂了各种颜色。」



许久未在公共场合亮相的全烋星表示：「我一直在准备中，因为娱乐圈的形势不太好，准备的事情总是拖延。今年我计画在年底发布专辑。」透露了自己的近况。

当被问及日常生活，全烋星分享说道：「我每天早上6点起床，给我的宠物猫喂食，然后运动、洗澡、打扫卫生、洗碗之后继续躺下，天黑了就睡觉，从晚上8点开始躺下，熄灯后大约9点就会觉得困。」听到这里李伊庚笑称：「我奶奶也是这样的，如果艺人没有工作，就和『无业游民』差不多。」全烋星回应：「对，算是半个无业游民。」



节目中，全烋星还进行了塔罗牌占卜，2025年她的目标是提升自己的体力并尝试新的事情。 根据塔罗占卜结果中，宋伊智解释：「你有明亮的金色气场，今年一定要发布专辑，必须是正面的。 最好的时机是夏天。」全烋星惊讶地说：「我正打算在夏天发布。」宋伊智还称：「你会同时获得财富和名誉。」



关於恋爱运，塔罗牌的结果让所有人感到惊讶，卡牌显示了「黑暗」的气氛。 宋伊智说道：「没有（恋爱运），我觉得你也没有谈恋爱的打算。」全烋星对此表示非常惊讶，难以掩饰自己的惊讶表情。

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