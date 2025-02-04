【2月片单】「女版车银优」卢正义出演 Viu Original《魔女》GOT7朴珍荣、徐康俊退伍后首部韩剧男一号

蛇年不容错过的韩剧即将上线！由朴珍荣和卢正义主演的Viu Original原创奇幻韩剧《魔女》将於月中隆重登场，徐康俊和秦基周亦会於Viu Original原创韩剧《卧底高中》大谈间谍「师生恋」，记得把以下精彩剧集加入片单，随时到「黄Viu」免费收看！

《流氓读书会》 热播中

改编自超人气网漫，由黄旼炫和韩智恩主演的青春励志韩剧《流氓读书会》讲述少年尹佳敏（黄旼炫饰）是一名热爱学习却只擅长打架的高中生，为了追寻读书梦，他在全国最差的流星工业高中组建学习小组准备高考，一群年轻人在挑战中不断奋斗、努力追寻梦想的故事。



黄旼炫在《流氓读书会》饰演高中「打架王」，剧中亦不乏动作场面，如单挑校霸、阻止霸凌，都让人惊叹他的灵活身手！黄旼炫早在开剧前两个月便进行特训，甚至在没有拍摄的日子仍然自行加操；又为了配合角色身型纤细的设定，透过控制饮食和运动来keep fit，致力维持在67公斤的完美身材。



Viu Original《魔女》 2月15首播

改编自人气作家姜草的同名网漫，Viu Original原创奇幻韩剧《魔女》讲述人称「魔女」的神秘女子朴美贞（卢正义饰）自小被一连串奇怪事情包围，喜欢她的男人不是受伤就是死亡，使得美贞视自己为诅咒，从此过著与世隔绝的生活；她的中学同学李东镇（朴珍荣饰）为了证明深爱的美贞并非魔女而选择入读统计学系，十年后他摇身一变成为业界最强数据分析师并与美贞重逢，於是他冒著生命危险揭开所有不幸法则，二人也在过程中成为了彼此爱的救赎⋯⋯



近年作家姜草多部话题作品先后被改编为电视剧均叫好叫座，《魔女》真人化的消息曝光后，自然引起网民关注！加上「女版车银优」卢正义年内火速走红，去年更凭藉《名校的阶梯》成为炙手可热的演艺新星，今次她伙拍男团GOT7成员朴珍荣主演《魔女》，不论是剧种、还是二人的高颜值都甚具话题。该剧更是珍荣退伍后首部剧集作品，作为「I GOT7」（GOT7官方粉丝名称）绝对不能错过！



Viu Original《卧底高中》 2月21首播

Viu Original原创动作韩剧《卧底高中》讲述为了追查高宗皇帝消失的金块行踪，国情院的王牌特工郑海成（徐康俊饰）伪装成高中生潜入校园，并与热血代课老师吴秀雅（秦基周饰）展开了一场笑料百出的「伪高中」故事。



《卧底高中》是徐康俊自2023年5月退伍后久未推出的新作，今次暌违三年再披校服回归小萤幕，使剧迷兴奋不已！值得一提的是，该剧是他出道12年来首次挑战的搞笑动作剧，他更会和秦基周上演另类「师生恋」，观众记得到「黄Viu」见证他的演技了。



《换乘恋爱：另一个开始》 热播中

韩国恋爱实境真人骚《换乘恋爱》的番外篇《换乘恋爱：另一个开始》已在「黄Viu」开播，前三季超人气嘉宾难得聚首引发话题不断！如《换乘3》光泰以长发形象回巢，让一众主持大赞魅力升级；光泰更事先购买入情侣围巾送给跟他同一季参与节目的赵辉铉，两人重逢时大吓一跳，观众直呼好笑之余，也期待参加者会否在旅途中擦出爱火！



《Couple Palace 2》 2月5首播

挟著上季人气，韩国大型婚姻真人骚《Couple Palace 2》载誉归来！《Couple Palace 2》是一部为了单身男女寻找完美结婚对象的大规模配对生存战，第一季以韩国小姐身份登场的金艺琳在配对失败后积极减重20公斤，并於本季华丽回归！此外，第一代女团Cleo成员蔡恩贞、知名Rapper亦会强势加盟，进一步提升了观众的期待感！



《第六感City Tour》 2月13首播

由「综艺大神」刘在锡、宋恩伊、高庚杓和OH MY GIRL成员MIMI主理的全新户外推理综艺《第六感City Tour》 为《第六感》外传，四人在每集节目到访三个地点，并运用超越五感的第六感，推理出哪一个才是制作组伪造的虚假地点。近日节目释出了首波预告，只见甚少演出综艺的高庚杓不时拿反镜头，展现了黑洞魅力，有望为观众提供大量笑声！



《Edward Lee的乡村厨师》 2月14首播

全新料理综艺《Edward Lee的乡村厨师》讲述Edward Lee（爱德华李）率领女儿Arden Lee、卞约汉、高我星和申诗雅一同游走江原道、安东、丽水等多个地区，寻找最当时得令的食材，呈献出传统与新颖之间的韩式料理。



Edward Lee早前凭厨艺真人骚闻名全球，他将在节目中重新演绎韩国菜式，将味道薪火相传，他亦透露拍摄期间十分感动：「我想寻找新的灵感、新的味道、新的食物，这是我第一次到韩国农村探险，这将成为我生命中全新的经验。」以上多部话题作品陆续於「黄Viu」上架，让香港观众紧贴最新进度。

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