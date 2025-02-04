【2月片單】「女版車銀優」盧正義出演 Viu Original《魔女》GOT7朴珍榮、徐康俊退伍後首部韓劇男一號

蛇年不容錯過的韓劇即將上線！由朴珍榮和盧正義主演的Viu Original原創奇幻韓劇《魔女》將於月中隆重登場，徐康俊和秦基周亦會於Viu Original原創韓劇《臥底高中》大談間諜「師生戀」，記得把以下精彩劇集加入片單，隨時到「黃Viu」免費收看！

《流氓讀書會》 熱播中

改編自超人氣網漫，由黃旼炫和韓智恩主演的青春勵志韓劇《流氓讀書會》講述少年尹佳敏（黃旼炫飾）是一名熱愛學習卻只擅長打架的高中生，為了追尋讀書夢，他在全國最差的流星工業高中組建學習小組準備高考，一群年輕人在挑戰中不斷奮鬥、努力追尋夢想的故事。



黃旼炫在《流氓讀書會》飾演高中「打架王」，劇中亦不乏動作場面，如單挑校霸、阻止霸凌，都讓人驚歎他的靈活身手！黃旼炫早在開劇前兩個月便進行特訓，甚至在沒有拍攝的日子仍然自行加操；又為了配合角色身型纖細的設定，透過控制飲食和運動來keep fit，致力維持在67公斤的完美身材。



Viu Original《魔女》 2月15首播

改編自人氣作家姜草的同名網漫，Viu Original原創奇幻韓劇《魔女》講述人稱「魔女」的神秘女子朴美貞（盧正義飾）自小被一連串奇怪事情包圍，喜歡她的男人不是受傷就是死亡，使得美貞視自己為詛咒，從此過著與世隔絕的生活；她的中學同學李東鎮（朴珍榮飾）為了證明深愛的美貞並非魔女而選擇入讀統計學系，十年後他搖身一變成為業界最強數據分析師並與美貞重逢，於是他冒著生命危險揭開所有不幸法則，二人也在過程中成為了彼此愛的救贖⋯⋯



近年作家姜草多部話題作品先後被改編為電視劇均叫好叫座，《魔女》真人化的消息曝光後，自然引起網民關注！加上「女版車銀優」盧正義年內火速走紅，去年更憑藉《名校的階梯》成為炙手可熱的演藝新星，今次她夥拍男團GOT7成員朴珍榮主演《魔女》，不論是劇種、還是二人的高顏值都甚具話題。該劇更是珍榮退伍後首部劇集作品，作為「I GOT7」（GOT7官方粉絲名稱）絕對不能錯過！



Viu Original《臥底高中》 2月21首播

Viu Original原創動作韓劇《臥底高中》講述為了追查高宗皇帝消失的金塊行蹤，國情院的王牌特工鄭海成（徐康俊飾）偽裝成高中生潛入校園，並與熱血代課老師吳秀雅（秦基周飾）展開了一場笑料百出的「偽高中」故事。



《臥底高中》是徐康俊自2023年5月退伍後久未推出的新作，今次暌違三年再披校服回歸小螢幕，使劇迷興奮不已！值得一提的是，該劇是他出道12年來首次挑戰的搞笑動作劇，他更會和秦基周上演另類「師生戀」，觀眾記得到「黃Viu」見證他的演技了。



《換乘戀愛：另一個開始》 熱播中

韓國戀愛實境真人騷《換乘戀愛》的番外篇《換乘戀愛：另一個開始》已在「黃Viu」開播，前三季超人氣嘉賓難得聚首引發話題不斷！如《換乘3》光泰以長髮形象回巢，讓一眾主持大讚魅力升級；光泰更事先購買入情侶圍巾送給跟他同一季參與節目的趙輝鉉，兩人重逢時大嚇一跳，觀眾直呼好笑之餘，也期待參加者會否在旅途中擦出愛火！



《Couple Palace 2》 2月5首播

挾著上季人氣，韓國大型婚姻真人騷《Couple Palace 2》載譽歸來！《Couple Palace 2》是一部為了單身男女尋找完美結婚對象的大規模配對生存戰，第一季以韓國小姐身份登場的金藝琳在配對失敗後積極減重20公斤，並於本季華麗回歸！此外，第一代女團Cleo成員蔡恩貞、知名Rapper亦會強勢加盟，進一步提升了觀眾的期待感！



《第六感City Tour》 2月13首播

由「綜藝大神」劉在錫、宋恩伊、高庚杓和OH MY GIRL成員MIMI主理的全新戶外推理綜藝《第六感City Tour》 為《第六感》外傳，四人在每集節目到訪三個地點，並運用超越五感的第六感，推理出哪一個才是製作組偽造的虛假地點。近日節目釋出了首波預告，只見甚少演出綜藝的高庚杓不時拿反鏡頭，展現了黑洞魅力，有望為觀眾提供大量笑聲！



《Edward Lee的鄉村廚師》 2月14首播

全新料理綜藝《Edward Lee的鄉村廚師》講述Edward Lee（愛德華李）率領女兒Arden Lee、卞約漢、高我星和申詩雅一同遊走江原道、安東、麗水等多個地區，尋找最當時得令的食材，呈獻出傳統與新穎之間的韓式料理。



Edward Lee早前憑廚藝真人騷聞名全球，他將在節目中重新演繹韓國菜式，將味道薪火相傳，他亦透露拍攝期間十分感動：「我想尋找新的靈感、新的味道、新的食物，這是我第一次到韓國農村探險，這將成為我生命中全新的經驗。」以上多部話題作品陸續於「黃Viu」上架，讓香港觀眾緊貼最新進度。

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