这阵容让人期待！「最美童星」郑多彬确定出演新剧《杜奥女士》，与李浚赫、申惠善展开合作！

哇～这阵容好期待！这也是这多彬继《人性课外课》后，和金镇民导演再次合作！

今日（4）有韩媒报导，郑多彬将出演 Netflix 犯罪悬疑电视剧《杜奥女士》（Lady Dior）。随后，郑多彬的经纪公司也证实：「郑多彬将出演《杜奥女士》。」



《杜奥女士》讲述一个即使是假的，也想成为名品的女人「金莎拉」与追踪她欲望的男人「武京」之间的故事。日前已经确定李浚赫、申惠善和金载原出演，李浚赫通过正在热播的《‎我的完美秘书》迎来全盛期，有著「电视剧收视女王」之称的申惠善出演的每部作品都获得好评。金载原通过《玉氏夫人传》、《外伤重症中心》作爲新锐，给人留下深刻的印象，郑多彬的加入也提高期待感。



郑多彬在2003年拍摄31冰淇淋广告作为童星出道，被大众所熟知。满3岁进入演艺圈的他，出演了多样的电影和电视剧，特别是2011年在《树大根深》中崭露头角，接著在《她很漂亮》中展现有个性的演技，近年又出演《人性课外课》、《Live On》、《High Cookie》等剧。



另外，《杜奥女士》由《人性课外课》、《以吾之名》金镇民导演执导，秋松妍编剧执笔，共有8集。

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