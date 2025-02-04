虚拟男团 PLAVE 的爆发性人气！2025年新歌〈Dash〉一推出就登顶 Melon Top 100 冠军一位

狂贺！高人气虚拟男团 PLAVE 的全新迷你专辑新歌登上 Melon 音乐榜首，精彩且拥有完整故事线的MV也引发话题度。

PLAVE 於 3 日下午 6 点透过各大音乐平台发行第三张迷你专辑《Caligo Pt.1》。发行后，其 MV 如同电影级别的制作规模立刻掀起热议，而等待已久的粉丝们也纷纷开始串流播放，使得主打歌〈Dash〉在发行当日便夺下韩国音乐平台 Melon Top 100 排行榜的第一名。



不仅如此，包括主打歌在内的〈RIZZ〉、〈Chroma Drift〉、〈12:32 (A to T)〉、〈Island〉共 5 首收录曲，也成功包揽 Melon TOP100 排行榜的第 1 至第 5 名，实现音源「排队」霸榜。此外，专辑发行仅 2 小时 20 分钟，Melon 专辑串流播放次数便突破 100 万次，刷新历史第二快纪录，再次证明了 PLAVE 的爆发性影响力与超高人气。



而发行当天他们也透过官方 YouTube 频道进行了回归的纪念直播，最高同时在线人数达到 4.3 万人，展现了极高的关注度，也为新歌活动的顺利开端奠定基础。



PLAVE 早在去年 8 月发行的数位单曲《Pump Up The Volume!》活动期间，便曾在发行当天登顶 Melon HOT100 及 TOP100 榜单，并夺下无线台音乐节目冠军，备受瞩目。此外，其累计发行歌曲的总串流播放次数突破 10 亿次，以历史最短时间进入 Melon 的「Billion Club（十亿俱乐部）」。因此，业界也高度关注 PLAVE 在这次新专辑活动中，将如何再创 K-Pop 界的新历史。



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