新作演自己！池珍熙＋李奎炯主演新形态职场喜剧《喀喀喀喀》2月5日首播！观前看点公开

2月5日即将在KBS 2TV首播的新水木电视剧《喀喀喀喀》，剧情描述千万演员池珍熙（池珍熙饰）与曾经红极一时的明星PD制作人赵英植（李奎炯饰）成立了节目制作公司，并朝向订阅会员300万人的目标前进，是一部新型态的职场喜剧。充满了笑料并将在2025年新春首播，在开播前，先来看看它有什么关键看点。

1、池珍熙x李奎炯特有的喜剧方式！

《喀喀喀喀》描述深受全世界喜爱的大韩民国代表演员池珍熙，与饰演前明星PD的李奎炯，两人相遇后激荡的火花令人期待。这两位资深的演员，每部作品都呈现无可取代的存在感，两人将再度用全身上下的喜剧细胞呈现意想不到的笑料，也包含了其他实力派演员如白智媛、李敏宰也以本名演出，其他还有全慧妍、郑汉雪、金恩浩等。



2、「前」国民演员与「前」明星PD制作人重回全盛时期

剧中曾经红极一时的国民演员池珍熙与明星PD制作人李奎炯，两人曾经是大韩民国的综艺情侣组合，获得相当高的人气。原本以为能够持续下去的人气却也只是暂时，两人互相踩到了彼此的地雷而造成不欢而散，甚至宣告绝交，让这个人气组合逐渐被大家所遗忘。



相隔10多年后两人再度携手，想顺应这个大文化时代，索性成立了「喀喀喀喀公司」，为了重回过往的全盛时期而努力，虽然还是吵吵闹闹，不过再出发能否再度获得成功？



3、中年公司代表＋MZ世代员工！职场新形态喜剧上演

池珍熙与赵英植想要重回全盛时期而努力经营「喀喀喀喀公司」，也招来了各式各样的公司新员工，助它们一臂之力。从可疑的专业治疗师、MZ世代工作狂、19禁奇幻爱情小说作家、现实共鸣闯祸精、只吃一口的FIRE族、自由灵魂者、创作歌手等，这些不寻常的人却相聚在一起共同努力。他们究竟是能力满分还是令人抓狂？KBS 2TV新水木电视剧《喀喀喀喀》即将於2月5日晚间首播。



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