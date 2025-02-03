人气女团aespa将捐出洛杉矶演唱会部分收益，以帮助火灾的受害者们

女团 aespa 继美国西雅图、奥克兰之后，也成功完成了洛杉矶的演出，SM娱乐官方也分享了她们天使一般的善举。

aespa 於当地时间2月1日在美国洛杉矶（LA）论坛体育馆（Kia Forum）举行的「2024-25 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE」演唱会，全场座位售罄，吸引了约1万2000名观众。

在这场演出中，aespa 带来了去年横扫乐坛的三首热门歌曲〈Supernova〉、〈Armageddon〉和〈Whiplash〉，并演唱了成员的个人单曲以及多首收录曲，为粉丝呈现了丰富多彩的舞台。







当天现场还有获得两座葛莱美奖（Grammy Award）的美国创作歌手托蕾凯莉（Tori Kelly），以及同经纪公司前辈 EXO 的 Suho 参与其中，与观众一同欣赏演出，吸引了不少目光。

aespa 表示，这次是她们继2022年於洛杉矶 YouTube Theater 举办的 Showcase 舞台，以及 2023 年在 Crypto.com Arena 进行的首次北美巡演后，第三次在洛杉矶演出。她们开心地表示：「我们知道有许多粉丝在洛杉矶等著我们，我们也一直期待能再次与洛杉矶的粉丝们见面。」此外，aespa 也宣布，将捐出此次演唱会部分收益，用於帮助近期洛杉矶大火的受害者们，让这场演出更具意义。

此外，aespa 将於 2 月 4 日在墨西哥城继续她们的巡演活动。

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