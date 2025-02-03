崔宇植感觉自己仍是26岁，一眨眼竟已过了10年！韩网友大呼有共鸣：「只有时间流逝」

演员崔宇植近日做客YT频道「빠더너스 BDNS」，聊到对年龄的直观感受，让很多人深有同感。

YouTuber文相勋感慨20岁之后时间过得飞快，崔宇植也有同感，因为从前去片场时自己总是忙内，工作人员都是哥哥姐姐，然而不知从何时开始，片场开始出现比自己年纪更小的工作人员。

崔宇植说：「在我的大脑里，我仿佛停在了26岁，现在仍觉得自己是26岁。 但仔细一想那已经是10年前的事情。」崔宇植感慨道：「时间过得太快了，我就这样不断工作，一转眼已经35岁。 」



很多韩国网友都对崔宇植的感受很有共鸣，感觉自己的年龄停在了刚出社会的阶段，例如23岁到28岁，之后的事情仿佛没有记忆：「今年33岁，但好像还在刚工作的22岁」「从26岁开始没有变化，内在一直是相同的人」「我好像停留在35岁，过了40岁之后我也不知道自己的年龄了」「 我停留在结婚的年龄，之后就记不清了」「我还和从前一样，只有时间不停在走」「疫情期间的记忆好像被删除一样」「我还停留在读高中的16岁」。

▽相关对话从影片14分31秒开始：



▽此外，由崔宇植和朴宝英、李浚荣、全少妮主演的Netflix全新韩剧《我们的浪漫电影》（Melo Movie）将於2月14日情人节上线，讲述既想获得爱情又想实现梦想的年轻人们，互相发现并成为彼此的灵感，战胜各自创伤的浪漫爱情故事。这样可爱的CP不得不追啦！



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