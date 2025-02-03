《暮光之城》《米奇17号》罗伯派汀森惊喜出演《Running Man》，「乞丐装扮」的池锡辰大呼：「好丢脸啊」

主演过热门电影《暮光之城》、《TENET天能》、《蝙蝠侠》的演员罗伯派汀森（Robert Pattinson）出现在了《Running Man》的最新预告中，爆笑场面引发网友热烈关注。

SBS综艺节目《Running Man》在昨天播出的最新预告中，惊喜曝光了电影《米奇17号》（Mickey 17）的男主角罗伯派汀森客串登场，令网友们都相当惊喜。

预告中，《Running Man》成员们以奴婢身份的乞丐装扮现身在镜头前，展开寻找能治愈大人「短舌」的名医之旅。随后，他们来到仁寺洞，并在这里偶然遇见了罗伯派汀森。



▼最新预告（EP.739）：



宋智孝率先兴奋地表示：「我是你的粉丝！」池锡辰也忍不住炫耀：「我们在韩国也是很有名的明星。」然而，他随即感到害羞，笑著说：「真的是太丢脸了，让他看到这乞丐的模样。」刘在锡也感叹为何偏偏是今天遇到。（看来综艺之神始终眷顾啊XD）



而罗伯派汀森此行是为了宣传电影《米奇17号》而来到韩国，并巧遇了《Running Man》的成员们，这一集节目将会在2月9日（周日）18点10分播出。



美国科幻黑色喜剧电影《米奇17号》由《寄生上流》奉俊昊编导，讲述一名被派遣执行危险任务的「消耗品」米奇，在历经第17次生死危机时，被误认为已死，导致「米奇18」被重新制造，从而引发一连串事件的故事，将於2月28日在韩上映，台湾也将在3月6日上映。



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