ZEROBASEONE重磅回归，携迷你5辑强势来袭

男团ZEROBASEONE（ZB1）宣布了即将回归的好消息。

3日，ZB1通过SNS公开了迷你5辑《BLUE PARADISE》的预告，宣布正式进入回归期。预告中，某人通过公用电话亭的电话接受「Find BLUE」的任务，引发了粉丝们对「蓝色」一词的各种猜测和解读。同时专辑海报也揭开了面纱。海报中展示了穿过建筑物后的喷泉景观，散发著神秘的氛围。

这次回归是ZB1继去年8月发行迷你4辑《CINEMA PARADISE》后时隔6个月的新作，延续了「PARADISE」二部曲的故事。前作讲述了关於命运、永恒和爱的9位成员的成熟故事，而这次则以神秘清新作为主题，预计会展开一场像游戏一样的音乐旅程。

ZEROBASEONE自出道以来，连续四张专辑都在发布次日销量破百万。为了迷你5辑的回归，他们提前公开了收录曲《Doctor! Doctor!》。 该曲发布后迅速登上了国内音源榜首，还在中国最大的音乐流媒体平台QQ音乐以及YouTube的热门急升音乐榜单中大受欢迎，证明了其人气。



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