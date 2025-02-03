【韩网热门】aespa师妹团Hearts2Hearts唯一一位外国成员，韩网狂赞：太美了

aespa的师妹团即将出道。 SM娱乐的新人女团Hearts2Hearts通过官方账号启动了出道宣传活动。

Hearts2 Hearts於1月31日0点公开了官方帐号，并展示了五张图片，引发了全球粉丝的极大关注。 即将在2月24日出道的Hearts2Hearts是一个通过充满各种情感、真挚信息且秘而美丽的音乐世界，与全球粉丝建立联系，并共同迈向更广阔「我们」的团队，由Jiwoo、Haram、Jooeun、Yuna、Ian、Nayeon，以及SM娱乐首位东南亚籍女团成员Carmen与拥有韩国与加拿大双重国籍的Dahyun等八名成员组成。 这是继EXO之后，时隔13年首次由全体非公开练习生组成的组合。



Theqoo上，队内唯一一名外国籍成员，来自印尼的Carmen引爆热议。



韩国网友评论：

1. 真美啊，快点出道吧

2. 很像安贤模，漂亮

3. 我知道为什么选她了，这也太美了吧

4. 嘴角太可爱了

5. 长得很可爱

6. 已经垂直入坑了她的美貌

7. 在我眼里，我觉得她最美

8. 感觉是可爱型的kara奎利

9. 确实有点像女神奎利

10. 好像小鹿啊

11. 她也是中国混血吗？ 感觉不太像印尼人，像东北亚的人

12. 太美了，绝对是出道的脸

13. 也不是东北亚的脸，是带有异国情调的印尼美女，可能是造型的问题

14. 她居然叫卡门（Carmen）

15. 像NewJeans的Hanni

16. 名字也很有特色

17. 希望她好好学习韩语

18. 小鹿脸，我最爱这种颜值了

19. 奎利+秀英

20. 每个角度都有不一样的美

21. 她这个长相和气质很符合NewJeans的风格啊

22. 我记得之前说这个团有一半是外国成员啊

23. 世上真的有这么多漂亮的人啊

24. 印尼粉丝应该会很多吧

原文：https://theqoo.net/square/3597852053

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