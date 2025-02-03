BTOB成员李昌燮SOLO来台新春献唱!梦幻歌单加上最新曲目让Melody们大满足!

男团BTOB成员李昌燮，被称为是团体中的全才人物，大年初五特地来台会粉丝，举办「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」，他宠粉表示「要让Melody在我的SOLO CONCERT新春『蛇』么好歌都如愿听到！」，昌燮除了期待能感受台湾的年节气氛外，也带著最精彩的演出内容，同时献唱最新作品，让粉丝能更近距离享受美好时刻！

能唱、能跳、能放闪帅气又能搞笑的李昌燮，是第一次以个人身分来台举办演唱会，也一定要让Melody满载而归，身穿超应景新年的火红衬衫与镶著银色缀饰外套，就像个闪耀贵公子出现在大家面前，演唱歌曲时也不断走向舞台各处，好让全场的粉丝们都能清楚的看见他，还对台下Melody不时放送帅气微笑，一开口就字正腔圆的超大声喊：「新年快乐！」，也不断在台上向粉丝们做出小动作，让接受到的Melody们都开心不已。



当唱完开场曲 与 时，还举起手来，引导所有Melody大声呼喊，而听见粉丝们的声音却也徒然让他害羞腼腆了起来，他说：「很高兴见到你们，谢谢你们这么珍贵的时间献给了我，来到这里来看我，在今天上这个舞台之前，我是有一点激动跟兴奋的，能够在这里举办我个人第一次演唱会，真的非常开心！谢谢！」。



除了演唱去年10月发行个人首张正规专辑「1991」的新歌 与<#RUN>外，当他演唱 时，更是引来全场Melody们的大合唱，他扎实的美声实力，以及特有的穿透力深情嗓音，让些许台下粉丝听了开始哽咽了起来，不仅如此，当昌燮演唱由他亲自填词的 ，更让台下Melody陷入一片泪海，真实感受昌燮一路以来真挚的信念从未变过，接下来演唱<33>时，随著昌燮一起忆起BTOB从青涩男孩到成熟男人成长的种种时光，又让所有Melody幸福到泛泪。被誉为是「全能担当」的昌燮，这次SOLO CONCERT连串下来准备的歌单别具巧思，让所有Melody都能跟著哼唱他的歌，一起享受幸福氛围，不光如此，贴心的他还准备了超暖的照片点滴分享与播出粉丝影音应援，毫无保留的回应大家支持，昌燮说：「期待下次能多停留几天，能与Melody一起过年制造美好回忆，真的太开心了！」

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