车银优&胜宽为文彬庆祝冥诞：带巧克力派扫墓、翻唱歌曲，坦言「感受到你不在的空缺」

1月26日是ASTRO已故成员文彬的冥诞，队友车银优和好友SEVENTEEN胜宽都在自己的IG上对他表达思念。

26日零点，车银优在IG PO出去文彬墓前看望的照片，用巧克力派摆成蛋糕形状，上面放著巧克力牛奶，还分享了两张和文彬、夫胜宽一起的合照，留言道：「生日快乐，想你。」







车银优还在YouTube频道上传了一首歌曲，是翻唱歌手申升勋的《那以后很久》，并写道：「生日快乐，彬啊。 过得还好吗？ 最近特别想你。 有很多话想和你一起喝一杯时聊聊，可现在却没有可以依靠的你了。 对不起，没能像去年一样常来看你。 每次越想你，我就越努力忍住专心工作，这是你希望我做到的。 可是现在有点觉得吃力了，哈哈，不知道了。 我做得还算可以吗？ 特别能感受到你不在的空缺，朋友啊。 只是很想你。 爱你。 Happy MoonBin Day」



夫胜宽也在IG限动转发文彬2023年庆生时的照片，无声地表达思念。



此外，车银优去年5月出演tvN综艺《刘QUIZ ON THE BLOCK》时，提到写了一首悼念文彬的歌：「日夜拍摄完后回来写歌、录制，写歌词时哭得稀里哗啦。 到现在都唱不了那首歌。」

车银优透露自己时常梦到文彬，流泪说：「（文彬）有时会出现在我的梦里，经常出现。 有时是在健身房，有时是在录音室，每次情境都不一样。」车银优坦言那段时间有很重的负罪感，不敢过得太好：「吃饭时会想自己真的可以吃饭吗？ 睡觉时也会怀疑自己是否值得入睡。」后来想到应该带著文彬那一份好好活下去，并认为文彬应该也希望他这样做。



此外，ASTRO文彬於2023年4月19日在家身亡，年仅25岁。

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