「李珠珢三振舞」火爆全球，原作者竟只赚到26万韩元！元祖男团H.O.T前成员Tony An苦笑：「原公司忘记注册版权...」

经常用社群平台的朋友应该都看过很有魔性的「李珠珢三振舞」，很多韩国艺人如TWICE、fromis_9都做过舞蹈挑战，相当出名。 令人意外的是，这首歌的创作者其实是K-POP元老人物——H.O.T出身的JTL成员Tony An，而更让人意外的是版税收入……

「三振出局舞」来自南韩职棒起亚虎队，去年6约因拉拉队员李珠珢的表现意外爆红。拉拉队员只要听到音乐就必须起身跳舞，当时李珠珢正坐著补妆，音乐响起后立即站起来跳舞，可爱模样被PO上网后引起大量关注，影片在YouTube记录到9300多万次观看！



魔性音乐和舞姿引得众多艺人纷纷参加模仿挑战，其中最有名要属fromis_9成员白知宪和宋河英，在YouTube观看次数接近650万：



而这首风靡全球的音乐其实是有原曲的，即是元祖韩流男团H.O.T解散后由三位成员张佑赫、Tony An、李在元组成的JTL的歌曲〈My Lecon〉。这首歌由Tony An作词作曲编曲，2001年作为JTL专辑《Enter The Dragon》的收录曲发行，在东南亚享有很高人气。



后来印尼一名DJ推出了混音版，采样原曲1分46秒开始的片段并加入极具辨识度的「Pikki Pikki（삐끼삐끼）」节拍。后来起亚虎队将其选中用於三振舞的BGM，这段音乐便在舞蹈挑战活动的加持下越来越出名，通过YouTube、TikTok等平台持续创造收入。



然而，原曲作者的收益情况令人颇感意外。昨晚播出的《我家的熊孩子》节目里，金希澈猜这首歌给Tony An带来的收入至少也有8亿，然而真相是Tony An看到相关挑战流行起来之后、在3个月之前才注册的歌曲版权，目前为止收益只有26万韩元，别说买车，大概只能买一个方向盘。

Tony An：「我没有注册版权……当时公司好像忘记注册了。」Tony An在众人震惊的目光中补充道，这是20多年前写的歌，当时存在感并不是很强、更没想到后来会爆红：「后来我去了著作权协会，说（三振舞）是我的写的，大家都非常惊讶。」



很多网友为Tony An感到惋惜：「天呐，居然不是发专辑时自动注册的吗？」「之前发生的收益全都找不回来了吗？」「这首歌在印尼真的是国民song等级，幼稚园才艺表演、阅兵游行都常用」「〈My Lecon〉听过很多遍，完全没想到就是三振舞」「身为粉丝都是第一次知道」。



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