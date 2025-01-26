男女主角设定对调！《我的完美秘书》EP.8韩志旼阳台撩李浚赫看了超害羞，化学反应太真太强

韩剧里目前最热门的爱情剧《我的完美秘书》，昨晚（25日）播出最新第8集，男女主角姜代表（韩志旼 饰）和刘室长（李浚赫 饰）在确认心意后大撒糖！代表nim又展现「霸总」态度XD。

接续‎第7集，两人大街上激吻后，很自然地在路边长椅促膝长谈、讲心里话，竟让不少观众觉得「超真实」，网友说「我已经搞不懂两人是演戏还是真的喜欢，互相看著对方的眼神和话语都很真，如果是演戏，那演技很厉害」、「两人真的像坠入爱河的恋人一样，心动不已的场面」、「这场戏太棒了，彼此坦诚心意」、「果然是（剧中）30多岁的人，状态马上就变了」、「姜智允真帅，不看会扭捏，直接的King God Cool Girl」……。



网友称赞姜智允角色洒脱又酷，没错，后续刘恩浩载她回家，她就直勾勾盯著刘恩浩看，反倒把刘恩浩看得很害羞。两人说要隐瞒恋爱，刘恩浩都不敢违背姜智允而屡次吃闭门羹，但又会收到甜头，如姜智允猝不及防亲吻自己的手、转守为攻(?)让他坐在阳台围栏越靠越近……



阳台戏观众看得超激动，留言如「一点裸露都没有但却奇怪地很刺激的背后抱……拜托你们交往不行吗？两位颗颗颗拜托」、「妹妹突然在客厅尖叫，跑出去一看她正在看这场面」、「一般爱情剧主角真实有对象的话，都会有留言很看脸色，但是这里却要人分手换乘，太搞笑了颗颗颗，我就说直接换乘吧拜托」、「李浚赫超清纯」、「第一次看到让男主坐下的女主，非常好」、「这场面让人不太敢正眼看，感觉像偷看别人家阳台」……

虽然从首集至今，大部分都是姜智允「霸道行事」，但此集尾声，刘恩浩利用自己秘书的身分霸气站出来，试图替姜智允解决危机。下集预告两人会有更激情内容，刘恩浩似乎会知道姜智允爸爸就是当年救自己的人。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻