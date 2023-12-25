泫雅＆DAWN、全炫茂＆韩惠珍出演《换乘恋爱》？PD：制作组也很好奇「艺人特辑」，还透露最邀请的是他！

《换乘恋爱》从2021年6月开始，继去年第二季之后，今年不知不觉迎来第三季。

特别是在第二季中，贤奎＆海恩、熙斗＆娜妍等完成巨大叙事的情侣们诞生，成爲热门话题。在恋爱节目展现独一无二的存在感，在明星之间也经常脍炙人口。



泫雅今年8月与 DAWN （金晓钟）分手后，在 YouTube 节目《Yes or Hot》被问「如果《换乘恋爱3》联系你的话，有出演意向吗？」时，泫雅回答「Yes」，还爽快地表示「希望《换乘恋爱3》制作组能够联系我。」一时成为话题。



结束两次公开恋爱的全炫茂，在12日播出《强心脏VS》中也被问到「能否与分手的 X（前任）进行换乘恋爱？」他说：「出演的话是 OK，我分手就结束了，不会再有感情。如果那个人能出来和别人发展顺利的话，我会支持他。」巧合的是...他的前女友模特儿韩惠珍曾在《我是 Solo》、《Heart Signal》和《换乘恋爱》这几个恋综中选择了《换乘恋爱》，他提出了「全部男友集体传唤」的条件，说：「希望我之前见过的男人都能出演。」引发大爆笑 XD



近日，《换乘恋爱3》金仁河PD采访也被问到「艺人特辑怎么样？」时，她回答说：「我们也很好奇！但是...制作组联系的话，他们会不会不出演呢？」尽管如此，对想邀请的艺人选择曾两次公开恋爱的全炫茂，他说：「最近全炫茂提到了《换乘恋爱》，如果进行深入采访的话，我想他应该会提到一位吧。」



而《换乘恋爱3》将在12月29日播出，一样由 Simon D、李龙真、金睿园、Yura 主持。已经先看完 EP.1 的他们，也发表了感想，Simon D：「在不脱离现有形式的情况下，也感受到了新鲜感。」金睿园更表示果然《换乘恋爱3》也会有暴风来临的感觉，让人更加期待播出呢！（香港观众可上黄Viu煲剧平台观看）



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