《外伤重症中心》朱智勋睽违12年再披白袍：「本剧并非医疗界的启示录，参考了李国钟教授纪录片」 情比金坚的女团！少女时代曾被业界断定「事实上解散」，每年都以完整体团聚、实际行动击碎流言！ 【演员特辑】出道22年，人设百变的「柳演锡」进化史：从天使医生、浪人剑客、到霸总发言人！

在韩国的医师罢工事件之后公开的第一部医疗题材相关作品，就是Netflix由朱智勋、秋英宇、夏英共同演出的《外伤重症中心》，其中朱智勋的角色，更是被提到是国民医师李国钟教授。

《外伤重症中心》由同名网路漫画改编，剧情描述外科医师天才白江赫（朱智勋饰）除了手术精准技术高超之外，总是比任何一人更快冲往现场救治伤者，不过虽然他以救人第一的心情总是向患者奔跑，但医院的经营仍会以利益考量，白江赫救人所花费的交通成本相当高，造成不小医院赤字，於是在救人的路上白江赫还需要被许多规范束缚，他将如何突破层层阻碍，救下更多需要帮助的患者呢？

朱智勋曾在访谈中说到，他认为《外伤重症中心》并不是医学电视剧，对於观众们来说，相信都能感受到一种「职业上的不合理」，他更表示虽然自己并不是专业医师，但看到新闻也会觉得某些部份如果能改善就更好了。也强调《外伤重症中心》并非纪录片，而是充满了幻想的武打动作作品。譬如在第一集朱智勋就从直升机上背著秋英宇往下垂降跳出直升机，他自己也笑称如果不是特勤队员，只是医生，并不可能会完成这样的动作。



《外伤重症中心》中有许多案例是由真实事件改编，而在韩国也有一位像朱智勋所饰演的白江赫一角一样，总是为了患者冲往第一线的医师，也就是被封为「国民医师」的李国钟教授。朱智勋也表示自己参考了李国钟教授的纪录片，间接感受到他那一份为了救活患者，愿意做任何事情的急切心意，想到真的有这样的人存在，在投入这部作品拍摄的时候，给了朱智勋很大的帮助。

《外伤重症中心》是朱智勋继2013年MBC的作品《医疗顶尖团队》后再度披上白袍饰演医师，他笑称自己比12年前重了10公斤以上，所以觉得医师白袍变小件了。另外值得一提的是，《外伤重症中心》的另一看点是朱智勋与秋英宇的师徒之情，秋英宇从外科小白到追随朱智勋上山下海救人，更是朱智勋在手术室中的一号分身，剧情发展速度快，也令观众们对於千钧一发救回患者的部分感到畅快。



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