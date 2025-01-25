民众花2500万买宋旻浩画作，2年未收到！被女歌手同事预定了！宋旻浩方：是画廊的失误

男团WINNER成员宋闵浩卷入了一场要求4千万（韩币，下同）和解金的画作民事诉讼。

24日，根据JTBC节目《事件班长》，爆料人A某表示他在2022年12月宋闵浩的首次个人展览上，通过负责委托销售的画廊以2500万购买了宋闵浩的画作《I thought》，原定於2023年2月在展览结束后交付，但至今未收到作品。 最初，画廊方面以海外展览等原因为藉口推迟交付，随后负责策展的人员表示：「我们在销售协商后进行展览，但由於海外展览等问题，展览中的画作不再希望销售，决定给您一幅作家新创作的类似画作。」A某只收到迟来的通知，他对此提出抗议，认为他购买的画作并非用於销售的作品。 然而实际上，该画作早已被宋闵浩的著名女歌手同事预订过，根本就没有出售计画。 宋闵浩方面解释称，负责委托销售的画廊未经作家同意，擅自接收了销售预约。

最终A某因超过两年未收到作品，提起了民事诉讼。 他要求支付画作和4000万和解金。 A某表示：「在诉讼过程中，光是律师费用就至少花费了2000万，再加上其他诉讼准备费用和精神损害，要求金额并不过分。」



一审法院判定：「应向购买者交付画作，如果无法交付，则应退还已经支付的款项。」然而在二审中，和解金的请求未被认可，因此A某考虑向最高法院上诉，但他仍未收到画作。

画廊方面则通过《事件班长》表示：「当时的策展人经验不足，出现了失误同时购买者的要求过於苛刻。」

日前，宋闵浩因消极服役遭到口谏笔伐，他在徵兵体检中被判定为4级补充役，并从2013年3月开始在麻浦设施管理公团履行社会服务义务。 之后他於去年3月调往麻浦居民福利设施工作。 然而临近服役解除时，关於他频繁请病假和工作态度不端的争议爆发，宋闵浩所属经纪公司对此仅表示他一直在接受双相情感障碍等治疗。

兵务厅为调查宋闵浩是否存在替代役服务不当的嫌疑，已将此案提交警方。 本月23日首尔麻浦警察局对宋闵浩进行了传唤调查。 在调查中宋闵浩对自己所面临的指控做出了说明，并表示：「我按照规定工作，履行了我的服务义务，没有任何问题。」

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