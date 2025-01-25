民眾花2500萬買宋旻浩畫作，2年未收到！被女歌手同事預定了！宋旻浩方：是畫廊的失誤

男團WINNER成員宋閔浩捲入了一場要求4千萬（韓幣，下同）和解金的畫作民事訴訟。

24日，根據JTBC節目《事件班長》，爆料人A某表示他在2022年12月宋閔浩的首次個人展覽上，通過負責委託銷售的畫廊以2500萬購買了宋閔浩的畫作《I thought》，原定於2023年2月在展覽結束後交付，但至今未收到作品。 最初，畫廊方面以海外展覽等原因為藉口推遲交付，隨後負責策展的人員表示：「我們在銷售協商後進行展覽，但由於海外展覽等問題，展覽中的畫作不再希望銷售，決定給您一幅作家新創作的類似畫作。」A某只收到遲來的通知，他對此提出抗議，認為他購買的畫作並非用於銷售的作品。 然而實際上，該畫作早已被宋閔浩的著名女歌手同事預訂過，根本就沒有出售計畫。 宋閔浩方面解釋稱，負責委託銷售的畫廊未經作家同意，擅自接收了銷售預約。

最終A某因超過兩年未收到作品，提起了民事訴訟。 他要求支付畫作和4000萬和解金。 A某表示：「在訴訟過程中，光是律師費用就至少花費了2000萬，再加上其他訴訟準備費用和精神損害，要求金額並不過分。」



一審法院判定：「應向購買者交付畫作，如果無法交付，則應退還已經支付的款項。」然而在二審中，和解金的請求未被認可，因此A某考慮向最高法院上訴，但他仍未收到畫作。

畫廊方面則通過《事件班長》表示：「當時的策展人經驗不足，出現了失誤同時購買者的要求過於苛刻。」

日前，宋閔浩因消極服役遭到口諫筆伐，他在徵兵體檢中被判定為4級補充役，並從2013年3月開始在麻浦設施管理公團履行社會服務義務。 之後他於去年3月調往麻浦居民福利設施工作。 然而臨近服役解除時，關於他頻繁請病假和工作態度不端的爭議爆發，宋閔浩所屬經紀公司對此僅表示他一直在接受雙相情感障礙等治療。

兵務廳為調查宋閔浩是否存在替代役服務不當的嫌疑，已將此案提交警方。 本月23日首爾麻浦警察局對宋閔浩進行了傳喚調查。 在調查中宋閔浩對自己所面臨的指控做出了說明，並表示：「我按照規定工作，履行了我的服務義務，沒有任何問題。」

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