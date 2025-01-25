当女生说不要再联络就真的分手了吗〜《加州汽车旅馆》李世荣狠下心推开初恋却在酒后吐真言（EP.3–4）

[有雷]《加州汽车旅馆》看似又是一位专情男守护初恋超过10年的爱情故事，但不得不说女主角的人设非常吸引人。原本是初恋情人睽违10年的感动重逢，情况却急转直下，李世荣推开了苦苦等待著她的初恋罗人友，看著他身边有了其他的女孩，心中却不是滋味。

池江熙（李世荣饰）以为又是父亲安排的一年一度生日约会，为了甩开老爸的关切，江熙还情商饭店富三代的客户假扮男友，没想到在饭店房间门口，来应门的却是初恋情人千延秀（罗人友饰），江熙匆匆地打发走假男友，再度回到了房间，延秀还细心准备了项炼当作礼物，江熙看似重回初恋般的美好，却又想起了自己当初为何决心离开家乡？就是因为延秀的母亲以及乡亲们的冷言冷语。她再度推开了延秀，更落下狠话希望彼此不要再联络。



听话的延秀继续在家乡开设宠物医院，对他有好感的学妹也一起担任兽医。好友雅凛来到首尔参观江熙的新住处，也不经意提到了延秀与学妹可能论及婚嫁，让江熙相当介意。客户与原本的代表都相中了江熙的才华，邀请她成为股东之一，成立了新公司。而接下的新案件，竟是要装潢自家的「加州汽车旅馆」，那个她从小长大令她又爱又恨的地方。



回到了故乡，江熙还特别戴上墨镜与包好头巾，但没有人不认识她。她刻意不认父亲而以设计师的身份与父亲建议装潢要点，所提出的建议却是江熙儿时父亲曾许下的心愿，令父亲满是感动热泪盈眶。江熙也遇见了延秀，看见延秀处处照顾著女兽医学妹，让她相当不是滋味。以往延秀的眼中只有她，现在却换了另一个人，延秀会在她不开心时带她去吃冰淇淋，现在他却是带著学妹一起去吃。



江熙借酒浇愁，延秀与好友一行人接到了餐厅老板的电话，需要接走烂醉如泥的江熙，只好将她背回老家。半醉半醒的江熙抓住了背著她回来的延秀，酒后吐真言不让延秀离开，并且抱怨著延秀没有遵守与她的约定，不仅减重变得又高又帅，甚至还拿下了眼镜，酒醉之间透露著自己对延秀仍有爱意。



江熙听说延秀与身边的女友正在恋爱中，而延秀也听说江熙与身边的男子进出汽车旅馆，两人都偷偷调查著初恋情人的新对象，江熙来到了动物医院，发现这位学妹与延秀两人互动自然，延秀也发现江熙身边的男子锡京是个热爱小动物的人，该为对方祝福吗？江熙为了不想在冰淇淋店巧遇延秀与学妹，独自来到公园自言自语的抱怨著，延秀却突然出现在她身后…



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