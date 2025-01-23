[好片推荐]《黑祭司2：暗黑修女》异类不受控修女宋慧乔用信念驱魔！广纳各种信仰、用尽各种手段誓言驱逐恶灵！

[有雷]即将在1月24日上映的《黑祭司2：暗黑修女》由宋慧乔与全余贇主演，剧情描述为了帮一位恶灵缠身的少年进行驱魔仪式，修女们拼命奔走并与恶灵正面对决的故事。

这部作品是2015年上映的《黑祭司们》的续集作品，强烈建议可以先看看第一集的剧情，片中两位神父金范信（金伦奭饰）以及崔俊浩（姜栋元饰）为一位少女信徒英申（朴素丹饰）进行驱魔仪式，仪式虽然成功却没能保住少女的性命。续集中也不断出现两位神父的名字，金范信即是本次尤尼亚修女（宋慧乔饰）的老师，而尤尼亚修女也拥有与老师一样不放弃的性格，在驱魔过程中遇上了更多挫折。



修女并非神职人员，可说是地位极低，想要申请一场驱魔仪式何其困难，尤尼亚修女除了遭到异样眼光，处处碰壁以外，还被坚持不相信有神灵附身的医师神父保罗（李阵郁饰）强力阻挡。为了拯救一位少年，她除了与「12形象」恶灵正面交锋外，也求助身为法师巫觋的好友，以及海外的玫瑰十字会等。用尽各种方式对付少年体内的强大恶灵。



和第一集相同，驱魔的终极目标是恶灵的告白，只要恶灵愿意说出自己的名字，就能让恶灵离开少年体外。《黑祭司们》用了很长的时间详细拍摄出驱魔仪式的进行，神父们与恶灵的交锋，用各种方式打压恶灵，最终将恶灵囚禁在一只小猪的体内。而本次尤尼亚修女的驱魔并没有太多的圣物协助，每次都拿出一桶圣水泼向恶灵，也只能够暂时缓解恶灵的气焰。没有太多华丽的招式，尤尼亚修女只凭藉一股信念与恶灵正面对决，与其说是驱魔，过程更像是与恶灵互相呛声，凭著一股信念以及坚毅的眼神，不被恶灵威胁与动摇，誓言让恶灵说出自己的名号，加以驱逐。



片中另一位主角米凯拉（全余贇饰）修女则是一位带有灵异体质的修女，身为医师也以救人为优先，夹在尤尼亚修女与保罗神父中间相当为难，除了本身的信仰也相信塔罗牌的力量。相对於沉稳面对恶灵的尤尼亚，米凯拉修女显得较为胆小畏缩，最终在她的协助下，也才能让尤尼亚修女成功封印住恶灵。最终《黑祭司们》姜栋元还以特别演出的身份登场合体全余贇，成为最新驱魔组合。



本次的恶灵更加难缠，天才童星文友辰的演技也相当精采，片中多次与宋慧乔的对骂，以及恶灵现身与无辜少年两角色变换自如，也是关键看点。片中的宋慧乔也时常面露不屑神情飙脏话，或是菸不离手，也是她在演技上的一大突破。1月24日《黑祭司2：暗黑修女》全台将与韩国同步上映。



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