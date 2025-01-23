SJ银赫solo曲KBS审核没过，理由「助长反社会」，引网好奇：写了删预算？弹劾尹锡悦？

Super Junior银赫与队友东海自立门户ODE娱乐后，总算要solo推新辑，是首张solo迷你专辑《EXPLORER》，不过日前却传出其中一首收录曲〈A-yo〉没通过电视台KBS审核。

*先前报导回顾：‎〈银赫出道20周年首发SOLO专辑《EXPLORER》，设计获一致好评：「超级小公司比SM更用心」〉‎



据《IZE》报导，KBS昨（23）日宣布了146首歌曲审核结果，其中3首不合格，包括银赫收录於即将发行的新专辑《EXPLORER》里的收录曲〈A-yo〉，其他都合格。〈A-yo〉不合格的理由是「歌词助长反社会或含不健康价值观」，据说银赫也参与了作词，只要不合格就永远无法在KBS任何节目播出。



由於银赫与东海的Super Junior-D&E去年发行的《606(SIX ZERO SIX)》‎主打歌〈GGB〉，因受质疑含歧视意味而取消电视台打歌，MBC《Radio Star》在银赫跳舞宣传时也选择消音，最后改歌词才完成唯一一场电视台打歌舞台‎。此次银赫solo也遇到类似困难，难免让粉丝担忧，不过〈A-yo〉并非主打歌，因此影响并不大，KBS也接受修改或提出异议，距离《EXPLORER》正式发行27日也还有段时间。



有趣的是，网友得知此事反而更好奇歌词内容了，论坛Instiz‎网友说「是多反社会才会不合格」、「应该不是写了删减预算案*的歌词吧」、「如果是KBS说反社会，那就应该再听听看」、「所以很好奇什么歌」、「最近好像很久没看到因反社会不合格了？但如果是KBS说反社会会很好奇，应该不是写了弹劾尹锡悦*的歌词吧」……但也有人说KBS本来就是公营电视台会很严格，扯到政治是想太多。（*编按：尹锡悦去年发起戒严，其中一原因和在野党删减预算有关系，目前尹锡悦已被弹劾通过并移交检方。）

顺带一提，KBS审核不合格的另外两首歌曲是饶舌歌手REDDY的〈乌龟颈〉（HUNCHBACK），理由是使用脏话等低俗歌词，ALL(H)OURS的〈GIMME GIMME〉则和银赫的〈A-yo〉理由相同，而〈GIMME GIMME〉是ALL(H)OURS新专辑《Smoke Point》预计推出的第二首主打歌，影响就较大。

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