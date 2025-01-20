一夜情之后却上演心碎离别！《加州汽车旅馆》李世荣与罗人友明明相爱却形同陌路究竟为何（EP.1 －2）

[有雷]由李世荣与罗人友所主演的《加州汽车旅馆》开播，虽然上演著浪漫的初恋故事，但也参杂著首尔这都市的生活大不易，尤其在李世荣的求职之路更是令许多观众们感到高度共鸣。离开了故乡许久的她，随著某些原因让她回到家乡，与父亲及儿时好友们的关系似乎又逐渐变得紧密，包含她的初恋。

剧情描述一个行事作风大胆的女子池江熙（李世荣饰），决定离开家乡前往首尔生活，并且不再回来。而从小与她一起长大的千延秀（罗人友饰），不断默默往来首尔寻找江熙的身影。相隔多年，江熙也历经许多职场上的风雨，当饱受村内争议的江熙再度回到家乡，两人能够像以往那样相爱吗？



池江熙从小与几位好友在「加州汽车旅馆」长大，社长父亲都被江熙称之为「春弼先生」（崔民秀饰），父亲心中似乎也认定千延秀是江熙的伴侣，为他追求江熙而应援。江熙在离开故乡前与延秀见面，更是大胆要求与他睡一次。一夜情的关系结束之后，江熙离开家乡前往首尔追梦的决心依旧没有动摇，在车站留下哭得满脸泪水的延秀。



在首尔的工作并不顺利，江熙正直的个性无法容忍工作上的不公不义，加上职场上也常见的性别歧视，让她处处碰壁受挫，但这并没有改变她的性格，依旧能够理直气壮对著不合理的上司大喊「Out！滚出我的人生」。每当江熙遭受挫折时，她眼前总会浮现胖胖像只大熊的千延秀身影，面对著她微笑著，是她心灵的支柱。就这样经过了10年，延秀减重成为一个高大帅气的帅哥，每周末仍然都会默默来到首尔，寻找江熙可能的落脚处。



某天，延秀的爷爷病逝，江熙也来到了告别式场，即使掀起一番风暴，但两人总算是再度见面了，不管乡民如何批评唱衰，这群好朋友们对江熙仍旧是情义相挺。江熙在首尔也面临事业的转捩点，从事室内设计师的她，善於倾听客户需求并提出创新规划设计，让客户对她赞不绝口，也开启了事业上的成功之路，虽然客户捧著巨额设计费用，但为了保有设计师的自尊心，江熙仍断然拒绝，宁愿住在小又窄的考试院，仍不向现实屈服。



江熙每年与父亲都在圣诞节相约在高级饭店的房间内，度过自己与父亲的同一天生日，今年也不例外。但她却厌烦了这个活动而急於摆脱父亲，於是她想到能够请她的客户假扮为男友，让父亲不要再将她束缚住，这位客户对江熙亦有好感也接受了这个委托，两人挽著手来到饭店的门口，没想到前来应门的却是满心期待与江熙重逢的延秀……

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