【韩风吹不停】《换乘恋爱：另一个开始》成员历史性合体、《流氓读书会》黄旼炫处男动作剧重磅登场

「韩」风刺骨的感觉将会持续！全新话题韩剧《流氓读书会》、韩综 《第六感City Tour》 以及大热真人秀 《换乘恋爱：另一个开始》 即将在本星期起重磅登陆「黄Viu」，无论你想独自看剧，还是与亲友一起追剧，总有一部能够满足你。

《流氓读书会》 1月23日首播

改编自人气网络漫画，由黄旼炫和韩智恩主演的全新青春励志韩剧《流氓读书会》讲述少年尹佳敏（黄旼炫 饰）一心认真读书，但是他的才华只在打架上，为了追寻读书梦，他在全国最差的流星工业高中组建「学习小组」准备高考，一场热血故事由此展开。



《流氓读书会》原著漫拥有庞大读者群，因此剧组宣布剧集真人化时引发极大讨论！不少粉丝在社交平台Threads及Instagram直呼期待：「天啊！期待很久了！好爱这部漫画！」、「黄旼炫首部动作剧，动作表现太有型了！」、「我也很希望有武功高强的同学啊！」、「好期待韩剧会怎样呈现。」该剧导演亦大赞黄旼炫与角色同步率极高：「他对於角色和场景都有充分了解，也把『佳敏』的动作戏处理得非常有吸引力！」

《换乘恋爱：另一个开始》 1月22日首播

人称「恋综天花板」、韩国恋爱实境真人秀《换乘恋爱》第一季开播后掀起当地恋综热潮，节目三季以来更创下不少收视纪录，讨论度居高不下；《换乘恋爱4》将於年内播出，开播前将推出衍生节目《换乘恋爱：另一个开始》为第四季预热！



《换乘恋爱：另一个开始》由第一至三季固定主持人李龙真、Yura和金睿园继续留任，并邀请了前三季超人气嘉宾包括《换乘1》「冰山美人」李惠善和郑慧仁、《换乘2》「颜值担当」郑圭民和朴奈言，以及《换乘3》「阳光男孩」金光泰等人一同参与旅行，以记录他们在旅途中所发生的趣事。不少韩饭对於节目参加者重新聚头感到惊喜，令人期待。



《第六感City Tour》 2月6日首播

由刘在锡、宋恩伊、高庚杓和OH MY GIRL成员MIMI领军的《第六感City Tour》 为综艺节目《第六感》外传，三人在每集节目到访三个地点，并通过「望、闻、问、切」推敲出哪一个才是虚假地点。



《第六感》在2022年第三季结束后时隔3年回归大众眼前，新成员的加入亦备受关注，当中宋恩伊和刘在锡相识超过20年，肯定撞出化学反应；此外，甚少主持综艺的高庚杓、在《Biong Biong地球娱乐室》展现反转魅力的MIMI，亦有望成为节目一大助力！

以上多部人气韩剧及韩综即将陆续登陆「黄Viu」，香港观众亦可一并收看韩剧《星星闪耀的夜晚》和《重返20岁》等，免费尽览话题剧集。

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