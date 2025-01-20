《豆豆饭饭》EXO D.O.都敬秀厨艺征服SEVENTEEN特地来吃饭，李光洙感叹：对吼，你唱过〈咆哮〉啊～

男团 SEVENTEEN 的 Hoshi、圆佑、WOOZI 三人到访罗PD公司，原来是特别来吃都敬秀（D.O.）做的饭。

《种豆得豆》番外综艺《豆豆饭饭》是由李光洙和都敬秀一起经营KKPP企业公司食堂，为职员们制作美味餐点的节目。他们的第一站当然就是为罗PD的所属公司eggiscoming服务，晚餐时间更是迎来了大明星SEVENTEEN。





Hoshi、圆佑、WOOZI 三人惊喜现身！一见面就喊「前辈好」热情又不失礼貌的鞠躬打招呼，特别是 WOOZI 直接与 D.O. 拥抱，两人看起来已熟识。



WOOZI：我跟（D.O.）哥认识。

罗PD：WOOZI 是后辈吗？

圆佑：我们是看著他们长大的。

Hoshi：练习生时常听前辈EXO的歌。



罗PD：我们敬秀有这么厉害吗？！令人刮目相看了。

李光洙：对吼，你唱过〈咆哮〉啊～

都敬秀：哎呀！（对著光洙发火，被夸到太害羞啦～）



PS：EXO是2012年4月8日出道，SEVENTEEN是2015年5月26日出道。

▼影片定位在52:28，两组人气男团成员们相见欢的场面：（有中文字幕）



随后三人坐下品尝美味的员工餐，都敬秀主厨也掳获了众人的胃，SEVENTEEN频频赞叹真的是太好吃了～！甚至疯狂续拿，最后圆佑写下了真挚的网评：「这是我近一个月来吃过最美味的，练舞完四小时后感觉好饿，结果吃得非常满足，如果有空我想每餐都吃。」让两人看了非常感动，敬秀也有感而发说：「真的好幸福。」



而《豆豆饭饭》每周四晚间8:40在tvN播出，每周五晚间6:00（韩国时间）在频道十五夜公开完整版。

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