【韩网热门】挖到张员瑛的神秘星探 不用飞韩国也能体验韩国音乐剧！「小迷糊」李奎炯变身北韩军官上演《爱的迫降》电影版！男二韩胜允帅气酷似池昌旭〜 《星星闪耀的夜晚》描写韩国演艺圈黑暗面？秒联想胜利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

IVE张员瑛和安兪真近日做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》，张员瑛透露了被星探挖到的过程，并第一次透露那名星探的神秘结局。

张员瑛从小的志向一直是主播，14岁参加姐姐毕业典礼时被星探相中，从而进入演艺圈。 张员瑛感慨也许是命运的安排，因为那位星探还是新人，而且在张员瑛进公司之后3天就离开了，从此再也没见到：「是很年轻的姐姐，每次见面都跟她说真的谢谢你，但3天之后她就不见了。」网友推测，那位星探很可能已经离开演艺行业。



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韩国网友评论：

1. Starship应该找到那位星探，给她买一座房子

2. 根本是演艺界的鬼怪、三神奶奶

3. 哇，履历可以写「我挖到张员瑛」，听起来超威的

4. 堪比Isaac Toast酱汁的故事（*Isaac Toast创业者在《刘QUIZ》透露，当初店铺险些被竞争品牌挤下去，某天一位女学生突然造访，说如果在吐司上涂抹酱汁一定很好吃，甚至说出了具体材料，老板根据这些材料反复研究，最终做出现在的酱汁，从而大获成功。 老板清楚记得女学生的模样、当天的天气，但她再也没有出现，老板走遍附近学校也没找到，神秘的她就这样消失在人海）

5. 突然出现、给与帮助、然后消失的传说级人物

6. 偶像界的Isaac Toast=Starship，奇异果酱汁=张员瑛

7. 是来自未来的贵人吗？

8. 张员瑛无论如何都会成为艺人，Starship能抓住张员瑛全靠那个人的功劳

9. 一个是自己走进来，一个是新人挖过来就走掉，Starship真的太有福气

10. 星探有没有看刘QUIZ？ 快来接受采访吧

11. 如果是我，就算离开演艺界也要到处宣传，每次喝酒聊天都要拿出来讲一讲kkk

12. 这种事蛮常见的，我认识的人帮某个团选好了最后几位成员（甚至后来成为核心成员）、送他们出道，哪有什么奖金... 因为对薪水感到失落，后来去了某连锁咖啡店当副店长，现在整形外科当谘询师...

13. 挖到张员瑛的人在业内肯定非常有名，看来是去了完全不同的行业

14. 看到员瑛现在发展这么好，星探姐姐应该很欣慰吧

15. 拥有这般眼光，不论去哪里做什么都会成功的

出处：https://theqoo.net/hot/3573944732

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