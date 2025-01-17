完整体无望？韩媒爆fromis_9有5人签约BPM娱乐！BPM娱乐立即反驳：报导是毫无根据

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2018年通过选秀节目《偶像学校》选拔出道的女团 fromis_9（李赛纶、宋河英、朴池原、卢知宣、李瑞渊、李彩煐、李娜炅、白知宪）在2021年开始由Pledis娱乐全权负责团体相关营运，去年与Pledis娱乐的专属合约到期后，宣布全员不续约。

今日（17）有韩媒报导， fromis_9 成员中有5人将加入Big Planet Made娱乐，其他3人正在考虑与其他公司签约。随后，Big Planet Made娱乐也立即反驳消息称：「当天上午报导的 fromis_9 成员中有5人将转会到本公司，这报导是毫无根据。」



fromis_9 也因为长时间的空白期，让成员李彩煐去年5月在直播中无奈表示：「爲什么这么长时间不能活动呢？只有我们 fromis_9？太伤心了！我也有粉丝，我们也有 flover（粉丝名）啊。」

之后，fromis_9 在发行首张正规专辑约1年2个月后的去年8月，以单曲3辑《Supersonic》回归。尽管歌曲大受欢迎，在音源排行榜、音乐节目等方面取得好成绩，但成员还是以这张专辑结束在Pledis娱乐的活动。接下来会以怎样的形式活动，也备受关注。



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