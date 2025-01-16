T.O.P.时隔11年受访！首度谈退出BIGBANG原因：给组合带来太大的伤害，对成员们很抱歉！

BIGBANG 出身的 T.O.P.（崔胜铉）时隔8年通过《鱿鱼游戏2》回归，近日他也接受韩媒采访，这更是他时隔11年再次接受采访。

T.O.P.在2017年作爲义警服役时，因吸食大麻被判处有期徒刑10个月，缓刑两年。因为相关事件被撤职，被判刑后在龙山区厅作爲社会服务要员重新服役。之后退出 BIGBANG，活动也中断了。

虽然已经退出 BIGBANG ，但随著最近 BIGBANG 在《2024 MAMA》惊喜合体，有不少粉丝也希望 T.O.P. 可以再回到组合。但是...之前封锁粉丝帐号事实被曝光后，使得舆论更加恶化，T.O.P. 表示：「这段时间没有沟通的窗口，所以钮扣一旦扣错就走错了。好像不是误会，而是被误会了。」



T.O.P. 说：「并不是想从我的人生中抹去 BIGBANG，坦率地说，我犯下的错误给这个组合带来无法洗刷的伤害，我一个人负责挨骂，我独自承受就够了。不能再让 BIGBANG 这个组合受到损害，所以从2020年开始和成员们、所属公司（YG娱乐）表示要离开组合。」他说：「时间就这样过去了，到现在还是对成员们感到抱歉。随著时间的流逝，在合约即将到期的时候收到《春夏秋冬》的提议，我认爲这是 BIGBANG 最后的项目，所以参与了制作，还尽了最大的努力制作歌曲。」



对於封锁粉丝帐号的问题，T.O.P. 表示：「但是事实上我是一个喜欢明确事情的人，我是因爲愧疚而离开组合的人，不想对希望重聚的粉丝们带来关於希望的折磨。和我一起度过灿烂美丽的20代的 BIGBANG 成员们对我来说像是家人一样的存在，看到照片就像破碎离开的全家福一样，确实很痛苦。很多粉丝或者怀念过去 BIGBANG 的粉丝们都标记我，所以上传了照片，看到这些照片很难过才这样做（封锁粉丝帐号）。我完全没有想要伤害成员们的心情，但好像造成了误会。」

另外，T.O.P. 表示现在没有和 BIGBANG 成员联系，他说：「我一辈子都会对成员们感到抱歉，因爲我是厚颜无耻地离开的人，所以有一段时间没有（和成员们）联系了。如果过了关於离别痛苦这一关后，到时候应该会再联系吧！最近看了成员站上舞台的样子，非常帅气，既感到欣慰，又感到很抱歉，我会一直为他们加油和支持他们。」当被问到是否再次加入 BIGBANG 时，他说：「我犯下的错误太大了，停止活动快10年的时间，这段时间也想了很多，但始终没有勇气，可能没办法。」



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