【韩网热门】从许允真看「天国的阶梯」运动效果

「天国的阶梯」是韩国网友对楼梯机的「爱称」，因为用它健身时很快就会累到仿佛见到天国。 最近LE SSERAFIM许允真PO了用楼梯机运动25分钟的前后照片，脸变成仿佛只有一半！

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韩国网友评论：

1. 脸变小了，眼里也没有光了kkk

2. 消失的是灵魂的重量吗？

3. 灵魂已经去到天国kkk

4. 对消水肿非常有效耶

5. 去天国之前看起来比较幸福...

6. 人在一瞬间变得悲伤

7. 工作前vs工作后

8. kkkk拍认证照片真的好可爱

9. 普通人爬10分钟就大汗淋漓了

10. 能爬25分钟，体力真的好强啊

11. 我觉得比起跑步一小时，爬楼梯机30分钟更累... 真的像是走向天国的路...

12. 超过30分钟的人是怪物

13. 原来要到这程度才能在年末舞台上连续表演20分钟啊kkk体力超强

14. 据说IU会爬2小时（*小编搜了一下，是IU健身教练김명영在2014年出版的书中提到）

15. 效果真的很棒kkk我是在自家公寓从1楼爬到40楼，再搭电梯下来重新爬到40楼

16. 留言区很多人说不仅累而且无聊到难以忍受，难怪最初是作为刑具开发出来的啊...

出处：https://theqoo.net/hot/3574366504

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