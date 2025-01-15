散播IVE张员瑛假新闻、恶名昭彰的「脱粉收容所」A某被判刑，并追缴2亿罚款！网友：痛快～

散布女团IVE成员张员瑛假新闻的Youtube频道「脱粉收容所」A某，被判刑且追加罚款，网友们纷纷叫好。

经常出现假新闻的 YouTuber「脱粉收容所」运营者A某，因涉嫌名誉毁损和侮辱等罪名，被判处有期徒刑并缓刑执行。

15日，仁川地方法院刑事11部（法官金星月）对A某进行的宣判公审中，因违反《资讯通信网路利用促进及资讯保护法》相关名誉毁损和侮辱罪名，判处其2年有期徒刑，缓刑3年执行，同时追缴约2亿韩元的罚款，加重了判刑的力度。

金法官指出：「名誉毁损罪会对受害者造成难以恢复的伤害，因此需要严惩。被告通过反覆侮辱知名艺人及发布刺激性内容影片，从中获取了不少利益，罪责重大。」网友们纷纷留言表示，法院加重判刑和罚款一事，真的是太痛快了！

▼当时，该频道最大的受害者就是张员瑛，所属公司STARSHIP娱乐严正看待此事，为保护IVE做出许多努力和搜证：





金法官补充说明：「考虑到被告虽然行为恶劣，但已在事后承认并反省自身错误，且在该事件被媒体曝光后深刻意识到自身问题。此外，被告向张员瑛支付了2000万韩元的赔偿金，并向其他受害者合计支付了6000万韩元的赔偿金，因此裁定缓刑。」

▼去年五月的相关报导：



A某自2021年10月开始，在YouTube上发布了针对张员瑛等7位知名人士的23部虚假影片，涉嫌毁损名誉。此外，他还针对其中5人发布了19部侮辱性影片，并被控妨碍这些受害者所属公司的业务。当时A某运营的「脱粉收容所」频道约有6万名订阅者。他利用音效变调、剪辑拼凑等手法，制作并发布包含恶意诽谤内容的刺激性假新闻影片，并采用多级会员制的方式运营该频道。



调查显示，A某通过发布假新闻影片获得的月均收益约为1000万韩元，其运营频道期间的总收益达到约2.5亿韩元。

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