SHINee没在「SM30周年」合体，是因爲泰民的公司？BPM发文：全力支持SHINee的活动、强硬应对虚假事实！

今日（15）泰民的经纪公司Big Planet Made娱乐表示：「最近 SNS 上发布的所有内容都包含著明显的虚假事实，计划对虚假事实进行强硬应对。」

接著强调：「公司一直支持和支持泰民深爱著 SHINee 的活动，同时爲了让艺人得到正当的待遇进行活动，正在竭尽全力给予全力支持。」同时，还补充道：「今后我们将继续支持泰民作爲 SOLO 艺人、作爲 SHINee 成员的发展，并全力保护他，让他成长为更伟大的艺术家。」



本月11日～12日，SM娱乐为创立30周年在首尔九老区高尺天空巨蛋举行「SM TOWN LIVE 2025」演唱会，前、现所属艺人们出动，吸引人们的视线。当时 SHINee 只有 Key 和珉豪登上舞台，温流也参与SM30周年相关内容拍摄，泰民因没有参加相关活动而备受瞩目。在这种情况下，温流的经纪公司相关人士在 SNS 上传狙击泰民经纪公司的文章等，因此围绕泰民不参加的各种疑惑浮出水面。



对此，泰民13日也通过粉丝沟通平台表示：「没能让大家在 SM TOWN 看到 SHINee 的样子，我很抱歉。本来想尽快结束公司间的商讨，尽快让大家看到 SHINee 的样子。但来往的商讨需要一点时间，目前还是在好好的商讨中，马上就要结束了。担心我是不是不想继续 SHINee 组合活动、担心以好后是不是看不到 SHINee 的各位，希望大家不要担心这一点。」同时他还表示：「爲了 SHINee 的顺利开始，现在正在慎重地进行整顿和准备，我们一定要以微笑的样子尽快见面。」



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