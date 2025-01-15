金钟旼4月迎娶小11岁企业家女友：邀请刘在锡、曹世镐、文世润担任司仪

混声乐团高耀太成员金钟旼（45岁）宣布将在今年4月结婚，收到了许多祝福。

日前播出的KBS 2TV综艺节目《两天一夜4》中，金钟旼突然表示「我是金钟旼，要结婚啦！」公开了结婚计画，透露：「准确的日期是4月20日下午6点。」同时也向节目工作人员发出了邀请。



节目中，曹世镐提及了金钟旼的婚礼筹备进度，说道：「金钟旼已经找到了婚礼策划人，婚礼准备得很好，打算在首尔某个地方举行。」随后其他成员询问婚礼地点是否与曹世镐婚礼地点相同，金钟旼笑著表示：「真的是很像。」



金钟旼表示婚礼的司仪邀请了刘在锡、曹世镐和文世润三人，婚礼前半场由刘在锡主持，后半场交给了曹世镐和文世润，似乎规模不小。关於蜜月旅行，金钟旼说道：「计画去法国南部。」另一位成员李准问「我可以跟著去吗？」时他以笑容回应。



出生於1979年的金钟旼，今年已45岁。去年开始他的恋情便逐渐曝光，尤其是在去年7月，金钟旼在MBC Every1的综艺节目《今天我恋爱了吗》中发表了一些暗示恋爱的言论，引起了关注。 当时全炫茂为了「挑衅」金钟旼，问他关於女朋友的事情，金钟旼的慌张反应成为了话题。对於恋爱传闻，金钟旼经纪公司表示：「这是私人事务，具体情况不便透露。」不过，之后金钟旼还是公开了女友的身份，是一名比自己小11岁的企业家，两人以结婚为前提真诚交往中。



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